◆米大リーグ ワールドシリーズ第４戦 ドジャース―ブルージェイズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、２勝１敗でリードしたワールドシリーズ第４戦の本拠地・ブルージェイズ戦に「１番・投手」でスタメン出場し、初回のマウンドはピンチを招くも無失点で立ち上がった。

１番ルークスの打球は左翼のＥ・ヘルナンデスがスタンドに身を乗り出してキャッチ。ファインプレーで左邪飛となり、大谷も両手を挙げて喜んだ。２番ゲレロに対してはスイーパーで３球三振。外に大きく逃げていく変化球で相手の主砲から空振りを奪った。３番ビシェットは四球で歩かせ、４番バージャーには三塁内野安打を許したが、好調の５番カークを一飛に打ち取って先取点は与えなかった。初回の最速は９８・４マイル（約１５８・４キロ）だった。

前日２７日（同２８日）の第３戦はまさに死闘だった。試合時間６時間３９分。最後は延長１８回にフリーマンのサヨナラ本塁打でドジャースが制して２勝１敗とした。両軍計４４人の選手をつぎ込んだ総力戦で、ドジャースは２日前に９回１０５球で完投していた山本由伸投手（２７）を中１日でブルペンで準備させるほどだった。

その中でも大谷は伝説となった。４打席目までは二塁打、ソロ、適時二塁打、同点ソロで４打数４安打３打点。そして同点の９回１死走者なし、１１回２死走者なし、１３回２死三塁、１５回１死走者なしでは異例の４打席連続の申告敬遠。１７回２死一塁の９打席目は、申告敬遠こそ選択されなかったが、４球連続ボールで四球を選んだ。試合をまたいで１０打席連続出塁。１試合９出塁はポストシーズン新記録で、１試合４長打も１１９年ぶりのワールドシリーズ最多タイ記録だった。

試合終了は午後１１時５０分。試合後も、試合中につった右脚のケアなどで時間を費やし、日をまたいで午前０時４５分頃までは球場にいた大谷。試合後の現地放送のインタビューでは「勝ったのが全てだと思うので、今日、自分のプレーというのは後から振り返ればいいと思うので。今日は切り替えて明日の登板に向けたいと思います」と意気込んでいた。コンディションが万全ではないはずだが、マウンドに上がった。

ポストシーズンは３試合目の登板。ポストシーズン投手デビューとなった４日（同５日）の地区シリーズ第１戦、敵地・フィリーズ戦では６回８９球、３安打３失点、９奪三振で勝利投手になると、１７日（同１８日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦の本拠地・ブルワーズ戦では７回途中２安打無失点、１０奪三振で勝利投手になっただけではなく、３本塁打を放つ圧巻の活躍を見せた。