「筋肉はお金より頼りになる」75歳、市毛良枝が明かす“筋力・スタイル維持のためにしていること”
俳優の市毛良枝さん（75歳）が、グローバルボーイズグループJO1の豆原一成さんとダブル主演した、映画『富士山と、コーヒーと、しあわせの数式』が10月24日（金）に全国公開になります。市毛さんは映画主演が44年ぶり、夢を叶えるアクティブな祖母・安藤文子をチャーミングに好演しています。
趣味の登山やワークアウト、ダンスなど、75歳とは思えないほどアクティブに、そしてポジティブな日々を送っている市毛さんですが、その人生のモットーは意外なところに。ご本人にお話をうかがいます。
◆主演かそうでないかで演じ方は変わらない
――映画主演は44年ぶりとのことですが、座長として撮影現場に行かれた感想はいかがでしたか？
市毛良枝（以下、市毛）：わたしは、主演かそうでないかで演じ方が変わることは特にないです。若い頃、テレビドラマで主演していた時は長期の撮影になるので気負っていた部分もあったかもしれませんが、映画の時は東京と地方との往復もあったので忙しくて、ぼーっとして終わってしまいました（笑）。
「座長はこうあらねばならぬ」ということも関係ないと教わりました。今回はそれからとても時間が経っていましたし、ただ役として、文子さんとしてその場にいようと思いました。
――文子は、若い頃の夢だった「学び」の日々を謳歌する祖母ですが、人物像についてはいかがでしょうか？
市毛：幸せな人だなと思いました。夫にあれだけ愛されていて、すごくうらやましいですね。とても素敵な旦那様が深く愛してくださっていたことが、映画の中でどんどんわかっていきますよね。どこかで夫の世界の中で生きてきてしまったと思うかもしれませんが、でもその世界があったおかげで羽ばたけていると思うから、とても幸せな人だなと思います。
――この映画の公式サイトに「新しい体験をする文子さんに叱咤激励されつつ」撮影を終えたとコメントを出されていたかと思いますが、役から後押ししてもらうことは、よくあることなんですか？
市毛：撮影が暑かったものですから（笑）。昨年の夏も暑かったので、元気な文子さんだから頑張らないといけないと。というのも、文子さんは警察で怒ったり、ちょっと危なっかしい人に怒ったり、なかなか強気なんですよね。孫が心配するのもわかる。正義の人で、立ち向かってしまうので、みんな大変だと思っていたはずです。でも励まされる（笑）。
◆「けっこう鬼軍曹だった」母親の介護を経験して
――孫役の豆原一成さん（JO1）とのダブル主演ですが、共演の感想はいかがでしたか？
市毛：わたしはアイドル界に詳しくなかったので、バリバリのアイドルさんが来られるとイメージしていたのですが、かわいらしい好青年でいらして。普通にお話をして、普通に馴染んでいましたが、ある時テレビで豆原さんを拝見して、そのイケイケな仕事ぶりに驚きました（笑）。ふたりとも筋肉フェチだったので、筋肉の作り方の話で盛り上がりました。
――そして劇中では、母と娘の親子関係も描かれますね。
市毛：とてもリアルな関係だと思いました。とてもよくわかります（笑）。うちの場合、ちょっと母と子の関係が変わっていたようで。特に介護になってからは、わたしはそんなつもりはないのに母に厳しく当たっているように見えたらしくて。こういうことは人によっても見方が変わりますし、女同士なのでどうしても辛辣に見えることがあるのでしょう。
母親のリハビリの時はよくなってほしいという頭があるから、けっこう鬼軍曹だったと思うんですよね。そういう瞬間を人に見られて、怖いと思われていたこともあったかもしれないです。
――それは本当に難しいですよね。当事者じゃないとわからないことも多々あったり。
趣味の登山やワークアウト、ダンスなど、75歳とは思えないほどアクティブに、そしてポジティブな日々を送っている市毛さんですが、その人生のモットーは意外なところに。ご本人にお話をうかがいます。
――映画主演は44年ぶりとのことですが、座長として撮影現場に行かれた感想はいかがでしたか？
市毛良枝（以下、市毛）：わたしは、主演かそうでないかで演じ方が変わることは特にないです。若い頃、テレビドラマで主演していた時は長期の撮影になるので気負っていた部分もあったかもしれませんが、映画の時は東京と地方との往復もあったので忙しくて、ぼーっとして終わってしまいました（笑）。
「座長はこうあらねばならぬ」ということも関係ないと教わりました。今回はそれからとても時間が経っていましたし、ただ役として、文子さんとしてその場にいようと思いました。
――文子は、若い頃の夢だった「学び」の日々を謳歌する祖母ですが、人物像についてはいかがでしょうか？
市毛：幸せな人だなと思いました。夫にあれだけ愛されていて、すごくうらやましいですね。とても素敵な旦那様が深く愛してくださっていたことが、映画の中でどんどんわかっていきますよね。どこかで夫の世界の中で生きてきてしまったと思うかもしれませんが、でもその世界があったおかげで羽ばたけていると思うから、とても幸せな人だなと思います。
――この映画の公式サイトに「新しい体験をする文子さんに叱咤激励されつつ」撮影を終えたとコメントを出されていたかと思いますが、役から後押ししてもらうことは、よくあることなんですか？
市毛：撮影が暑かったものですから（笑）。昨年の夏も暑かったので、元気な文子さんだから頑張らないといけないと。というのも、文子さんは警察で怒ったり、ちょっと危なっかしい人に怒ったり、なかなか強気なんですよね。孫が心配するのもわかる。正義の人で、立ち向かってしまうので、みんな大変だと思っていたはずです。でも励まされる（笑）。
◆「けっこう鬼軍曹だった」母親の介護を経験して
――孫役の豆原一成さん（JO1）とのダブル主演ですが、共演の感想はいかがでしたか？
市毛：わたしはアイドル界に詳しくなかったので、バリバリのアイドルさんが来られるとイメージしていたのですが、かわいらしい好青年でいらして。普通にお話をして、普通に馴染んでいましたが、ある時テレビで豆原さんを拝見して、そのイケイケな仕事ぶりに驚きました（笑）。ふたりとも筋肉フェチだったので、筋肉の作り方の話で盛り上がりました。
――そして劇中では、母と娘の親子関係も描かれますね。
市毛：とてもリアルな関係だと思いました。とてもよくわかります（笑）。うちの場合、ちょっと母と子の関係が変わっていたようで。特に介護になってからは、わたしはそんなつもりはないのに母に厳しく当たっているように見えたらしくて。こういうことは人によっても見方が変わりますし、女同士なのでどうしても辛辣に見えることがあるのでしょう。
母親のリハビリの時はよくなってほしいという頭があるから、けっこう鬼軍曹だったと思うんですよね。そういう瞬間を人に見られて、怖いと思われていたこともあったかもしれないです。
――それは本当に難しいですよね。当事者じゃないとわからないことも多々あったり。