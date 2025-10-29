Image: Amazon.co.jp

PS5/PS4の空き容量確保、テレビ録画データの保存などにも大活躍の外付けSSD。今回はエレコムの外付けポータブルSSD「ESD-EMA2000GBK」を紹介します。

スティック型でPCやテレビなどに挿すだけですぐに使うことができ、スライド式なのでフタをなくす心配もありませんよ。

より高速でデータ転送が可能なUSB3.2（Gen2）にも対応しています。

エレコム SSD 外付け 2TB USB3.2(Gen2) 読込速度500MB/秒 アルミ筐体 スライド式 キャップレス 【PS5/PS4/テレビ録画 対応】 ブラック ESD-EMA2000GBK 20,980円 Amazonで購入する PR PR 24,367円 楽天で見る PR PR 27,280円 Yahoo!ショッピングで見る

使いやすさ抜群の外付けSSD

なんといっても一番の特徴はUSB端子がスライド式で出てくるところです。使うたびにキャップをつけ外しする必要もありません。

容量は2TBの大容量、USB3.2（Gen2）対応で、読み込み速度は500MB/秒、書き込み速度は480MB/秒です。スティック型としてはそこそこ高速な読み書きができるモデルとなっています。

USB3.2（Gen1）/USB3.1（Gen2,Gen1）/USB3.0/USB2.0への下位互換も可能で、そのまま接続できます。

PS4やPS5、テレビでも使える

ストレージ製品って、データの保存ができるアイテムだとはわかっていても、意外と使い道をちゃんと知らない人も多いと思います。

この「ESD-EMA2000GBK」はPCデータのバックアップはもちろん、PS5やPS4の外付けストレージとして使えたり、テレビの録画用としても使えるんです。

使い道はいろいろ考えられるので、とりあえず買っておくのもアリだと思います。ストレージはいくらあっても困ることはないですからね。

ポケットに入るほどのコンパクトサイズ

重さ約15g、幅約67.3mm×奥行約22.1mm×高さ約9.5mmというコンパクトさで、持ち運びや収納にも便利なUSBメモリサイズの外付けSSD。

出張や旅行の際に荷物がかさばらないのはもちろん、会議中などでもサッと取り出せるのですぐに使うことができます。

保証期間も1年間あるので、何かあった場合でも充実したサポートを受けられて安心です◎

