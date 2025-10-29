トランプ大統領の孫娘が米女子ツアーデビューへ「心が高鳴る」 母はタイガー・ウッズのガールフレンド
米国女子ツアーの「アニカ・ドリブンbyゲインブリッジat ペリカン」（11月13?16日）は、ドナルド・トランプ米大統領の孫娘、カイ・トランプ（米国）がスポンサー推薦で出場すると発表した。カイにとって初のLPGAツアー出場となる。
【写真】こちらがタイガー・ウッズが交際するカイの母・ヴァネッサさん
フロリダ州パームビーチのベンジャミン・ハイスクール3年生のカイは現在同校のゴルフ部でプレー。来年、フロリダ州のマイアミ大に進学することが予定されている。「私の夢はLPGAツアーで世界最高の選手と戦うこと。アニカ・ゲインブリッジに出場できることに心が高鳴っている。素晴らしい経験になる。私にとってヒーローであり、目標である選手たちと、ツアーで一緒に戦えることはとても楽しみ」というコメントを発表された。カイは高校生ながらテーラーメイド社と契約。自身のX、インスタグラムやTikTokなどのソーシャルメディアは合計で600万人がフォローしている。またレディススポーツをターゲットとしたアパレルなどを展開する自身のライフスタイル・ブランドも立ち上げるなど、マルチな才能も発揮する女子高生だ。ベンジャミン・ハイスクールにはタイガー・ウッズ（米国）の長男、チャーリー・ウッズも通い、同じゴルフ部に在籍する。タイガーは今年3月、カイの母で、トランプ大統領の息子、トランプ・ジュニア氏の前妻であるヴァネッサさんと交際していることを公表している。（文・武川玲子＝米国在住）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
