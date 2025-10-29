ユニコーン大谷翔平 ワールドシリーズ初登板！二刀流の威力で世界一連覇へリーチなるか！？



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜2025年10月28日（火）（日本時間29日）MLBワールドシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズ＠ドジャー・スタジアム＞

ワールドシリーズ史上2番目に長い6時間39分の死闘を制したドジャース。2年連続の世界一を目指して挑む第4戦は大谷翔平（31）が満を辞して先発する。

対ブルージェイズ戦で打率5割超えを誇るようにワールドシリーズ開幕後は毎試合安打を放ち、第3戦は衝撃の4打数4安打2本塁打3打点、残りの5打席は申告敬遠を4回、四球が1回と全打席出塁を達成。トップバッターとしてその実力を遺憾なく発揮した。

そして投手としてはポストシーズンで2試合12イニングを投げて2勝、19奪三振という快投を披露。

試合途中に右足太ももを痛めた様子が見られたが、フル出場したことを考えると問題はなさそう。地元ロサンゼルスで力強い投球を見せ、世界一連覇へ王手をかけるか。

注目の試合は日本時間29日、午前9時ごろにプレーボールを予定している。

