◆東京六大学野球秋季リーグ戦第７週第３日▽法大１０―１東大（２８日・神宮）

感極まった。マウンド上では冷静沈着なエースが、感情を制御できなくなった。競技者として現役最後の登板を終えた東大のサブマリン・渡辺向輝（４年＝海城）は、あふれる涙をぬぐいながら４年間を振り返った。

「最後に法政のいいバッターと対戦して終われたので、良かったなと思います。きょうで野球を辞めることにはなるんですけど、４年間、東大野球部でいっぱい投げさせてもらえて、本当にいい思い出だったなと思っています。後悔とかは特にないです」

真剣に物事へと向き合った者だけが流せる熱い滴が、止めどなく頬を伝った。

小学５年の終わりに模試で偏差値８０・５を記録した秀才。幼き頃から元ロッテ投手の父・俊介氏の職場である千葉マリンスタジアムに慣れ親しんだ。小学３年から野球を始め、海城中では軟式、海城では硬式でプレー。東大に現役合格すると、野球部の門をたたいた。２年春から父と同じ下手投げへ完全転向することで飛躍のきっかけをつかみ、リーグを代表する右腕の一人になった。

「大学に入ってアンダースローを始めて、最初は不安しかない挑戦でしたが、自分なりにできることをしっかりやってきて、高校の頃の自分では想像もつかないような、高いレベルで野球をさせていただけた。本当に感謝しかないですし、アンダースローにしたことで、野球人生が変わったと思います」

涙の理由を聞かれ、言葉に詰まりつつ、こう答えた。

「今の４年生で４年間一緒にやってきて、それが今日を境に急に終わってしまうのがすごく寂しいな、という気持ちが一番です。六大学の強い大学を相手に、自分たちができることを全て考え尽くして、みんなで戦ってきた。すごくかけがえのない時間だったかなと思います」

そして、こう続けた。

「自分たちより圧倒的に格上で、本来であれば勝てるわけがないような相手と戦うんですけども、その中でどんなに絶望的な状態になっても、自分たちができることは何かを必死で考え抜いて、それを勇気を持って実行することがとにかく大事だと４年間、学んでこられました」

４回から３番手で救援。４年間の奮闘が凝縮された１球があった。２死一、三塁のピンチを招き、打席にはヤクルトのドラフト１位・松下歩叶（４年＝桐蔭学園）を迎えた場面だ。２ストライクに追い込み、内角へのストライクで見逃し三振に仕留めた。両手を広げ、最高の笑顔でベンチに戻った。

「松下選手があのコースが苦手だというのは前々から分かっていて、気持ちで投げ切りました。あれほどすごいバッターを相手にして、自分が４年間やってきたことが通用した球だったと思うので、それがすごいうれしくて喜んじゃいました」

卒業後は一般就職する。叡智と努力で完成したサブマリンがもう見られなくなるのは、あまりに惜しい。

「草野球をやるかやらないかで悩んでいるくらいに、大学で全力で取り組んできた。まだ何も予感もない状態です。今日やってみて、終わっちゃったんですけど、すごい野球が好きだったかなと思います」

渡辺向輝。記録より記憶に残るエースだった。流した汗と涙は、赤門の次世代に継承される。（加藤 弘士）