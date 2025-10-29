◆ドイツ杯２回戦 フランクフルト１―１ドルトムント ＰＫ２―４（２８日・ドイチェバンク・パルク）

日本代表ＭＦ堂安律が、延長の末にＰＫ戦までもつれたドイツ杯のドルトムント戦で痛恨のＰＫ失敗に見舞われ、チームは敗退した。堂安は２人目のキッカーをつとめたが、シュートは枠を大きく外れた。堂安はフル出場して好プレーを見せたが、チームを勝利に導くことはできなかった。

強豪相手に日本代表でも務める右ウィングバックで先発した堂安は、前半７分に鋭い裏への飛び出しを見せると、このこぼれ球から元ドイツ代表ＭＦゲッツェの絶妙なスルーパスが生まれ、ＦＷクナウフの先制ゴールが生まれた。さらに前半３８分には得意の左足でシュートを放ったが、ＧＫ正面をついた。

しかし後半立ち上がり、堂安と右センターバックの間に走り込まれ、ドルトムントのドイツ代表ＭＦブラントに同点ゴールを許す展開に。堂安は後半３４分、左足を振り抜いて強烈なシュートを放ったが、これはクロスバー直撃。延長戦でもクロスに飛び込み、惜しいヘディングシュートを放つ場面も。さらにＦＫから絶妙なクロスを供給してドイツ代表ＦＷブルカートがネットを揺らしたが、わずかにオフサイドとなった。何度もドルトムントのゴールを脅かした堂安だったが、１２０分の激闘の末に迎えたＰＫ戦では、結果を残すことができなかった。