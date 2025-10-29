"¶¥ÇÏ"ÂêºàŽ¢¥¶Ž¥¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Ž£¤¬¿Íµ¤¤ÎÌõ
¿Í¤È¶¥ÁöÇÏ¤Î20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡Ê²èÁü¡§TBSÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê°úÍÑ¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÂè4ÏÃ¤Ç¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÌÜ¹õÏ¡¡×¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌò¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
°ÂÄê¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëTBSÆüÍË·à¾ìÏÈ¤Î½©¥É¥é¥Þ¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤¬¹¥Ä´¤À¡£À¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï½é²ó11.7%¤«¤éÂè2ÏÃ10.4¡ó¡¢Âè3ÏÃ10.3¡ó¤È2·å¤ò¥¡¼¥×¡£Ëºî¤Î½©¥É¥é¥Þ¤Î¤Ê¤«¤ÇNo.1¤Î½ÐÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¶¥ÇÏ¤È¤¤¤¦¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¡¢Ì¿¤ò¤«¤±¤ÆÆ®¤¦¶¥ÁöÇÏ¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤ëÎ¢Êý¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤È¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ç´ë¶È·Ð±Ä¤ÎÏÀÍý¤Ë¹³¤¤¤Ê¤¬¤éÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÇÏ¼ç¤Îå«¤òÉÁ¤¯¡£¤½¤ÎÇ®¤¤¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËSNS¤ä¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥¢¥ë¤Î¶¥ÇÏ¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÇÂç¤¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£·àÃæ¤Ç¼ç¿Í¸ø¤¬·Ç¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢JRA¡ÊÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¡Ë¤ÎG1¥ì¡¼¥¹¡¦ÍÇÏµÇ°¤ÎÀ©ÇÆ¡£¥ê¥¢¥ë¤Ç¤Ï12·î28Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¶¥ÇÏ¥Ö¡¼¥à¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡È¿Í´Ö¤È¶¥ÁöÇÏ¡É¤Î20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÔÂç¤ÊÊª¸ì
ËÜºî¤Ï¡¢»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤äJRA¾ÞÇÏ»öÊ¸²½¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºî²È¡¦Áá¸«ÏÂ¿¿»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤Ë¤¹¤ë¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ò¤¿¤¹¤éÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿Ç®¤Âç¿Í¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¡£²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Îå«¤Ç¡¢¿ô¡¹¤Î´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í´Ö¤È¶¥ÁöÇÏ¤Î20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÔÂç¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Âç¼êÀÇÍý»ÎË¡¿Í¤Ë¶Ð¤á¤ëÀÇÍý»Î¡¦·ª¿Ü±É¼£¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¡£Âè1ÏÃ¤Ç¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¼Ò¤ÎÉÔºÎ»»»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¶¥ÇÏ»ö¶ÈÉô¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¶¥ÇÏ»ö¶ÈÉôÅ±ÇÑ¤Î¤¿¤á¤ÎÄ´ºº¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ª¿Ü¤Ï¤½¤ì¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶¥ÁöÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤Î¸½¼Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ë²÷¤Ç¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë¹ÌÂ¤¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¡¢²ñ¼Ò¤«¤éÂ÷¤µ¤ì¤¿Ìò³ä¤ò¼Î¤Æ¡¢¼«¿È¤¬¤¹¤Ù¤¹ÔÆ°¤ò¼è¤ê¡¢²ñ¼Ò¤òµî¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿¹ÌÂ¤¤ËÀìÇ¤Èë½ñ¤È¤·¤Æ¸Û¤ï¤ì¡¢ÇÏ¼ç¤ÎÈà¤È¤È¤â¤Ë¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¡£
¹ÌÂ¤¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢·ª¿Ü±É¼£¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡Ê²èÁü¡§TBSÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê°úÍÑ¡Ë
´ñÀ×¤Î¥Á¡¼¥à·ëÀ®¤Þ¤Ç¤Î±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤
Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Ç¯Æâ¤ËÃæ±û¶¥ÇÏ¤Ç1¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶¥ÇÏ»ö¶ÈÂ¸Â³¤Î¾ò·ï¤È¤·¤ÆÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¹ÌÂ¤¤È·ª¿Ü¤¬¡¢Í¥½¨¤À¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤â¤Î¤ÎÄ´¶µ»Õ¡¦¹Ãæ¡Ê°ÂÆ£À¯¿®¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£Åö½é¡¢¹Ãæ¤Î´ñºö¤Ë¹ÌÂ¤¤ÏÈ¿È¯¤¹¤ë¤¬¡¢·ª¿Ü¤ËÀâÆÀ¤µ¤ì¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é·ë²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£ÇÏ¼ç¤ÈÄ´¶µ»Õ¤Î¥Á¡¼¥à¤¬»ÏÆ°¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Âè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Á°ÏÃ¤ÇÌ¤¾¡ÍøÀï¤òÀ©¤·¤¿ÇÏ¤È¡¢ÊÝÍ¤¹¤ë¤â¤¦°ìÆ¬¤ÎÇÏ¤¬¥±¥¬¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê¶¥ÁöÇÏ¤òÃµ¤·¤Ï¤¸¤á¤ë¡£Âç¼ê¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥»¥ê¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ëÇÏ¼ç¤ËÉé¤±¤¿¹ÌÂ¤¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢·ª¿Ü¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤é¥»¥ê¤ò²ð¤µ¤Ê¤¤Ä¾ÀÜ¼è°ú¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÀ¸»ºËÒ¾ì¤Ç¡¢Âç¤¤¤Ê¤ë´õË¾¤È¤Î±¿Ì¿¤Î¤á¤°¤ê°©¤¤¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
G1À©ÇÆ¤ÎÌ´¤ò¤«¤±¤ë´õË¾¤ÎÇÏ¤È¡¢ÇÏ¼ç¡¢Ä´¶µ»Õ¡¢À¸»º¼Ô¤Î¥Á¡¼¥à¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿²ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡¤ÎÂè4ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢µ³¼ê¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¥¯¡¼¥ëÁ°È¾¤Ï¡¢´ñÀ×¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¥Á¡¼¥à·ëÀ®¤Þ¤Ç¤Î±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢G1À©ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤¿¸±¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤ò°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£
ËÜºî¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¸Â³¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤ë¥í¥¤¥ä¥ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¼Ò¤Î¶¥ÇÏ»ö¶ÈÉô¤¬À®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Î²¦Æ»¤Î¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆüÍË·à¾ì¤Ç¡¢¶È³¦¤ä¶È¼ï¤ÏÊÑ¤ï¤ì¤É¡¢·«¤êÊÖ¤·ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¿Å´ÈÄ¤Î¿Íµ¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
°ìÊý¡¢ËÜºî¤¬¤Û¤«¤È°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤ä¿ÍÀ¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶¥ÇÏ¤È¤¤¤¦ÇÏ¤ÎÀ¸»à¤¬¤«¤«¤ëÆÃ¼ì¤Ê¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¥ì¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£
¶¥ÁèÇÏ¤ÎÀ¸»º¤Ë·È¤ï¤ëÀ¸»ºËÒ¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢°éÀ®±¹¼Ë¤ÎÄ´¶µ»Õ¤Ê¤ÉÇÏÂ¦¤Î¿Í´Ö¤¿¤Á¤È¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î¾¡Éé¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÍýÏÀ¤ÎÀ¤³¦¤ËÀ¸¤¤ëÇÏ¼ç¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×ÏÇ¤È»ÈÌ¿¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤¤ËËà»¤¤äíÂíà¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë½ÐÍè»ö¤ä°Õ»Ö·èÄê¤¬¡¢·È¤ï¤ë¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇÏ¤Î±¿Ì¿¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÌ¤Î·Ð±Ä¤ÎÍýÏÀ¤È¡¢ÇÏ¤ò°é¤Æ¤ëÂ¦¤Î´¶¾ð¤¬¡¢Ç®ÎÌ¹â¤¯¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤Û¤È¤Ð¤·¤ëÇ®°Õ¤È°¦¾ð¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¸ü¤¤¿®Íê´Ø·¸¤Èå«¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
ËèÏÃ¡¢·ª¿Ü¤Ï¤È¤¤Ë·ã¤·¤¯¡¢¤È¤¤ËÀÅ¤«¤ËÇ®¤¤ÎÞ¤òÎ®¤¹¡£¿Í¤Ë¤âÇÏ¤Ë¤â¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¹ë²÷¤ÇËÛÊü¤Ê¹ÌÂ¤¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿È¤òÊ´¤Ë¤·¤ÆÆ°¤²ó¤ë·ª¿Ü¡£Æ±¤¸Ì´¤òÄÉ¤¦¶¯¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿ÆÌ±ú¥³¥ó¥Ó¤Ï¡¢¾¯¤·¤º¤Äº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¤È¤¤É¤¤ÎÈà¤ÎËË¤òÅÁ¤¦ÎÞ¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ëÇ®¤¤Êª¸ì¤¬¤¢¤ë¡£ËèÏÃ¤Î¶¥ÁèÇÏ¤¿¤Á¤Î±¿Ì¿¤¬¤«¤«¤Ã¤¿ÇÏ¼ç¤ÈÄ´¶µ»Õ¤¿¤Á¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ä¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤Ë¥Ï¥é¥Ï¥é¤É¤¤É¤¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¥É¥é¥Þ¤Ë¿¼¤¯´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤â¥É¥é¥Þ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÍýÍ³
¤½¤ó¤ÊËÜºî¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢JRA¤¬Á´ÌÌ¶¨ÎÏ¤ò¤¹¤ë¶¥ÇÏ¾ì¤ä±¹¼Ë¤Ê¤É¶¥ÇÏ¤ÎÎ¢Â¦¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¼ÂÂÖ¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
°éÀ®±¹¼Ë¤Ç¤ÎÄ´¶µ»Õ¤¿¤Á¤Î°éÀ®Êý¿Ë¤äÆü¡¹¤ÎÇÏ¤ÎÀ¤ÏÃ¤äÄ´¶µ¤ÎÍÍ»Ò¤Î¤Û¤«¡¢¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤Î½ÐÁö¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ä¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¤ÎÆ°¤¤Þ¤Ç¤¬¥É¥é¥Þ¤Î¤Ê¤«¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ËÎ×¾ì´¶¤ÈÇ÷ÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤è¤¯ÃÎ¤ë¾ìÌÌ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¾ÜºÙ¤ò±ÇÁü¤Ç´Ñ¤ëµ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤¬ÃúÇ«¤Ë±Ç¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï¹â¤Þ¤ë¡£
°ìÈÌÅª¤Ê»ëÄ°¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿·Á¯¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢Êª¸ì¤Ë¤è¤êËÜÊª´¶¤òÆÀ¤Æ¡¢¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¸½Ìò¤Î¥È¥Ã¥×¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥Éµ³¼ê¤ÎÉðËµ³¼ê¡¢Âè2ÏÃ¤Ç¤Ïº£Ç¯ºÇÂ®¤ÎÇ¯´Ö100¾¡¤òÃ£À®¤·¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìËÜ¿ÍÌò¤Ç¥ì¡¼¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼ê¹Ë¤ò¼è¤Ã¤¿¡£ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¶Ã¤¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ä¡¢±þ±ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬SNS¤ÇÈô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
¼¡¤ËËÜ¿ÍÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ëµ³¼ê¤ÏÃ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥ì¡¼¥¹¥·¡¼¥ó¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
ËÜºî¤Ï¡¢ÆüÍË·à¾ì¤Î¸ÇÄê¥Õ¥¡¥ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤â¼è¤ê¹þ¤ß¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÏÃÂêÀ¤¬°ìÈÌÁØ¤Ë¤âÅÁÇÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µÏ¿Åª¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬¡¢²ÎÉñ´ì¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¡¢ÏÃÂê¤¬¤è¤ê¹¤¬¤Ã¤¿¥Ò¥Ã¥È¹½Â¤¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀè¡¢ËÜºî¤â¤µ¤é¤ËÀ¤¤ÎÃæÅª¤ËÏÃÂê¤¬ËÄ¤é¤à¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ï¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¶¥ÇÏ¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ï¥Ï¥¤¥»¥¤¥³¡¼¤ä¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤É°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¶¥ÁöÇÏ¤ÎÅÐ¾ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢»þÂå¤´¤È¤Ë¼þ´üÅª¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤È¥²¡¼¥à¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤É¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¶¥ÇÏ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¤¤¤ÞJRA¤Î¼ç¤ÊG1¥ì¡¼¥¹¤Î»ØÄêÀÊ·ô¤ÏÃêÁª¤È¤Ê¤ê¡¢Æþ¼êº¤Æñ¤Ê¥×¥é¥Á¥Ê¥Á¥±¥Ã¥È²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¶¥ÇÏ¿Íµ¤¤Ï¹â¤¤¤Î¤À¤¬¡¢ËÜºî¤«¤é¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢°ìÈÌÁØ¤Ë¤è¤ê¹¤¯ÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬Âç¤¤ÊÇÈ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê¶¥ÇÏ¥Ö¡¼¥à¤ÎºÆÍè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
Ç¯Ëö¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ï¥É¥é¥Þ¤È¥ê¥¢¥ë¤¬Ï¢Æ°¡©
ËÜºî¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¹ÌÂ¤±é¤¸¤ëº´Æ£¹À»Ô¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ç²¿ÅÙ¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡¢JRA¤ÎG1¥ì¡¼¥¹¡¦ÍÇÏµÇ°¤À¡£·àÃæ¤Ç¹ÌÂ¤¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç½ÐÁöÇÏ¤¬·è¤Þ¤ëÍÇÏµÇ°¤ò¡¢¿Íµ¤¤È¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ëNo.1¤Î¶¥ÁöÇÏ¤ò·è¤á¤ë¥ì¡¼¥¹¤È¤·¡¢¤½¤³¤Ç¤Î¾¡Íø¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ç¤Ï12·î28Æü¤ËÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÇÏµÇ°¤Ï¡¢1Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¹±Îã¤Î°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç¯Ëö¤ÎÉ÷Êª»í¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ë¥É¥é¥Þ¤ÎÏÃÂê¤¬¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¥É¥é¥Þ¤ò¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ë¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¡£ÁÐÊý¤«¤éÁê¾è¸ú²ÌÅª¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢ÎãÇ¯°Ê¾å¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñÅª´Ø¿´»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢ÍÇÏµÇ°¤ËºÊÉ×ÌÚÁï¤äº´Æ£¹À»Ô¡¢°ÂÆ£À¯¿®¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¤é¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤ÎÌÌ¡¹¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´üÂÔÃÍ¤ò´Þ¤ó¤ÀÍ½ÁÛ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤Ï¶¥ÇÏ¤¬°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Âè4ÏÃ¤ÇÅÐ¾ìÍ½Äê¤ÎÌÜ¹õÏ¡±é¤¸¤ë¿ÍÊª¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌòÊÁ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ê²èÁü¡§TBS¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê°úÍÑ¡Ë
¤Þ¤¿¡¢º£ºî¤ÎÃíÌÜ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÜ¹õÏ¡¡£¤¤¤è¤¤¤èÂè4ÏÃ¤«¤é»Ñ¤ò¸½¤¹¤³¤È¤¬¼¡²óÍ½¹ð¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÌò¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜ¹õÏ¡¤ÎÅÐ¾ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¥óÁØ¤âÏÃÂê¤â¹¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¹¤Ç¤Ëº£´ü¤ÎÏÃÂêÀNo.1¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜºî¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÀè¡¢¤â¤¦°ìÃÊ³¬¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛŽ¢´°àú¤Ê²¶¤ÎŽ¤²¿¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡©Ž£¡£ÃÝÆâÎÃ¿¿±é¤¸¤ë¡Ô¥â¥é¥Ï¥éÃË¡Õ¤¬Âç¥Ð¥º¤ê¡ª¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢Ž¤¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤¬°¦¤µ¤ì¤ë¿¿°ø¡¡¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¥Ð¥º¤ë½©¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢Ž¤¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÉð°æÊÝÇ·»á¤¬¾ÜºÙ¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÉð°æ ÊÝÇ· ¡§ ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë