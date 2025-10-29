¸µ¥Ö¥í¥Ã¥¯²¦¡õ¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É²¦¤Î¥Ï¥Ã¥µ¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥µ¥¤¥É¤¬Ãæ¹ñ¥êー¥°¤Ø¡Ä°úÂà¤«¤éÉüµ¢
¡¡¸µNBAÁª¼ê¤Î¥Ï¥Ã¥µ¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥µ¥¤¥É¤¬Ãæ¹ñ¤Î¾å³¤¥·¥ãー¥¯¥¹¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëÌÏÍÍ¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOriental Sports Daily¡ÊÅìÊýÂÎ°éÆüÊó¡Ë¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤Ë°úÂà¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¸½ÌòÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥µ¥¤¥É¤Ï¡¢2010Ç¯¤ÎNBA¥É¥é¥Õ¥È2½äÌÜ33°Ì»ØÌ¾¤Ç¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¡¦¥¥ó¥°¥¹¤ËÆþÃÄ¤·NBA¥Ç¥Ó¥åー¡£Æ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥É¥é¥Õ¥ÈÆ±´ü¤Î¥Ç¥Þー¥«¥¹¡¦¥«¥º¥ó¥º¡Ê¥¥ó¥°¥¹Â¾¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤â¤¢¤ê¡¢¥ëー¥ー¥·ー¥º¥ó¤Ï½Ð¾ì»þ´Ö¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ºÂçÈ¾¤ò²¼ÉôÁÈ¿¥¤ÎD¥êー¥°¡Ê¸½ºß¤ÎG¥êー¥°¡Ë¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î¿ô¥·ー¥º¥ó¤ò¥ì¥Ð¥Î¥ó¤äÃæ¹ñ¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¤Î¤Á¡¢2014Ç¯¤Ë¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Òー¥È¤È·ÀÌó¤·NBA¤ËÉüµ¢¡£
¡¡NBAÉüµ¢¸å¤ËÌö¿Ê¤ò¸«¤»¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥µ¥¤¥É¤Ï¡¢2015-2016¥·ー¥º¥ó¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯²¦¡¢¤ª¤è¤ÓNBA¥ªー¥ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö¡¦¥»¥«¥ó¥É¥Áー¥àÁª½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É²¦¤Ë¤âµ±¤¡¢¥Ýー¥È¥é¥ó¥É¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¤Ë°ÜÀÒ¸å¤Î2020Ç¯¤Ë¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2014Ç¯¤«¤é2020Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢6¥·ー¥º¥óÏ¢Â³¤ÇÊ¿¶Ñ¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥µ¥¤¥É¤¬NBA¤Ç²á¤´¤·¤¿10¥·ー¥º¥ó¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢511»î¹ç¡Ê¤¦¤Á332»î¹ç¤ËÀèÈ¯¡Ë¤Î½Ð¾ì¤ÇÊ¿¶Ñ12.6ÆÀÅÀ10.8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É2.2¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£2021-22¥·ー¥º¥ó¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥æ¥¿¡¦¥¸¥ã¥º¤òºÇ¸å¤ËNBA¤ÎÉñÂæ¤«¤éÂà¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢¸µNBAÁª¼ê¤¬³èÌö¤Î¾ì¤ò¥¢¥¸¥¢¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤¬ÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥¯¥¿ー¡¦¥ª¥é¥Ç¥£¥Ý¡Ê¸µ¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¡¦¥Ú¥¤¥µー¥ºÂ¾¡Ë¤¬Ãæ¹ñ¥êー¥°¤Î¹½£¥í¥ó¥°¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥×¥ìー¤·¡¢10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤È¤Î¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿ºòÇ¯¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥µ¥¤¥É¤Î¸µ¥Áー¥à¥áー¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¥«¥º¥ó¥º¤È¥É¥ï¥¤¥È¡¦¥Ï¥ïー¥É¡Ê¸µ¥ªー¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯Â¾¡Ë¤¬ÂæÏÑ¥êー¥°¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯7·î¤Ë¥Ê¥·ー¥ë¡¦¥ê¥È¥ë¡Ê¸µ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥ºÂ¾¡Ë¤¬ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢2023-24¥·ー¥º¥ó¤Ë¥µ¥ó¥º¤Ç¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿ÅÏî´ÍºÂÀ¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥µ¥¤¥É¤ä¥ª¥é¥Ç¥£¥Ý¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¸µNBAÁª¼ê¤¬B¥êー¥°¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ëÆü¤â¡¢¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£