「なんでそんな服着てきちゃったの？変だよ」着たい服が似合わない!?見た目と自分のらしさのギャップに悩む2人の主人公を描く【作者に聞く】
フリルやリボンが着いた服を着たいけれどうまく着こなせず、「なんでそんな服着てきちゃったの？変だよ」と、友人に言われてしまうルカ。彼女は「整形女」と陰口をたたかれている姫咲希に憧れている。希は、自分に似合う格好をするために常日頃から努力している。「自分らしさ」を追求したルッキズムを描く、朝比奈ショウさんの(@shoasahina___) 『｢かわいい｣は、ときどき苦しい。』をお届けするとともに話を聞いた。
【漫画】『「かわいい」は、ときどき苦しい。』
■表からは見えない「なりたい自分」という本質を描く
天王寺ルカは、天然の美人。化粧をしなくても着飾らなくても、そのままで美しい。しかし、本当はフリルやリボンが付いたかわいい服を着たいという願望がある。着たい服をうまく着こなせず、いつも「みんなの好きなルカ」でいる。
ルカは、「整形女」と陰口をたたかれている姫咲希に憧れている。希は常に自分磨きを怠らず、日々努力をし、自分の似合う服や着こなしを考えているから。希が整形を決めたのは、かわいいと思って着た洋服をバカにされたから。自分の着たい服、なりたい自分に合わせて顔を変えた。そんな対照的な2人が描かれる。
[HEAD]この顔じゃ、フリルやレース、リボンの着いた服が似合わない…！[/HEAD]
――まずは、本作の制作のきっかけを教えてください。
「ルッキズム」という問題に自分自身が苦しんできた経験があり、美醜で悩む人を受け止めるような優しい話が描きたいと思ったのがきっかけです。
――「生まれつきの美人」と「整形美人」という相容れないような2人ですが、キャラクター設定でこだわったところを教えてください。
2人の短所をしっかり描いているところです。「生まれつきの美人」は配慮のかけた言動や行動が目立っていたり、「整形美人」は歪な視点や考え方、歯に衣着せぬ物言いが特徴です。場面や展開によってそんな2人の短所が長所として輝く瞬間を描くことで人と人との関わり合いに希望のようなものを見出しているつもりです。
――相手の気持ちに気づくまでの過程や心理描写がとてもしっかりしていて読み応えがありました。エピソードなどはどのように取り入れているのでしょうか？
実体験だったり、人から聞いた話だったり、SNSで発信している人だったりさまざまです。
――SNSで人気を集めて書籍化にいたりましたが、感想はいかがですか。
大きな反響をいただいてそのうえ、単行本という形で読者の方へ広く伝える機会をいただけて本当にうれしく思っています。まだ単行本の存在を知らない方に向けて、引き続き発信していきたいです。
――そのほかにどのような漫画を描いていますか？
過去に『強ガール』『無田のある生活』を描いています。2作品とも、人と人との関わり合いに希望を見出す作品となっておりますので、ぜひ読んでいただきたいです。なにより読者の皆様に感謝しています。いつも本当にありがとうこざいます。
美しくあるための苦労を知らない、天然美人の天王寺ルカから「私もかわいい服装をしてみたい」とアドバイスを求められる、希。周囲の求める「天王寺ルカ」でいなければならないと悩む彼女を知って...？本作は、SNSで大反響を呼び、6万いいねを集めた超話題作。「納得の読み応え！」「なりたい自分」に踏み出せない全ての人へ向けたエールのような作品」などのコメントが集まる。
取材協力：朝比奈ショウ(@shoasahina___)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■表からは見えない「なりたい自分」という本質を描く
天王寺ルカは、天然の美人。化粧をしなくても着飾らなくても、そのままで美しい。しかし、本当はフリルやリボンが付いたかわいい服を着たいという願望がある。着たい服をうまく着こなせず、いつも「みんなの好きなルカ」でいる。
ルカは、「整形女」と陰口をたたかれている姫咲希に憧れている。希は常に自分磨きを怠らず、日々努力をし、自分の似合う服や着こなしを考えているから。希が整形を決めたのは、かわいいと思って着た洋服をバカにされたから。自分の着たい服、なりたい自分に合わせて顔を変えた。そんな対照的な2人が描かれる。
[HEAD]この顔じゃ、フリルやレース、リボンの着いた服が似合わない…！[/HEAD]
――まずは、本作の制作のきっかけを教えてください。
「ルッキズム」という問題に自分自身が苦しんできた経験があり、美醜で悩む人を受け止めるような優しい話が描きたいと思ったのがきっかけです。
――「生まれつきの美人」と「整形美人」という相容れないような2人ですが、キャラクター設定でこだわったところを教えてください。
2人の短所をしっかり描いているところです。「生まれつきの美人」は配慮のかけた言動や行動が目立っていたり、「整形美人」は歪な視点や考え方、歯に衣着せぬ物言いが特徴です。場面や展開によってそんな2人の短所が長所として輝く瞬間を描くことで人と人との関わり合いに希望のようなものを見出しているつもりです。
――相手の気持ちに気づくまでの過程や心理描写がとてもしっかりしていて読み応えがありました。エピソードなどはどのように取り入れているのでしょうか？
実体験だったり、人から聞いた話だったり、SNSで発信している人だったりさまざまです。
――SNSで人気を集めて書籍化にいたりましたが、感想はいかがですか。
大きな反響をいただいてそのうえ、単行本という形で読者の方へ広く伝える機会をいただけて本当にうれしく思っています。まだ単行本の存在を知らない方に向けて、引き続き発信していきたいです。
――そのほかにどのような漫画を描いていますか？
過去に『強ガール』『無田のある生活』を描いています。2作品とも、人と人との関わり合いに希望を見出す作品となっておりますので、ぜひ読んでいただきたいです。なにより読者の皆様に感謝しています。いつも本当にありがとうこざいます。
美しくあるための苦労を知らない、天然美人の天王寺ルカから「私もかわいい服装をしてみたい」とアドバイスを求められる、希。周囲の求める「天王寺ルカ」でいなければならないと悩む彼女を知って...？本作は、SNSで大反響を呼び、6万いいねを集めた超話題作。「納得の読み応え！」「なりたい自分」に踏み出せない全ての人へ向けたエールのような作品」などのコメントが集まる。
取材協力：朝比奈ショウ(@shoasahina___)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。