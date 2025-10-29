三毛柄の向こうからカメラをぎょろり！お昼寝する猫の“怖かわいい”1枚が話題

布団の上で丸くなる猫ちゃん。お昼寝中かな？とてもかわい……え、めっちゃこっち見てる！？

三毛猫「神楽」ちゃんの思わぬ瞬間を収めた1枚が大反響を呼んでいます。

このほど飼い主さんがXに投稿したのは、布団の上で全身を丸める神楽ちゃんの姿。気持ちよさそうにお昼寝をしている最中かと思いきや……黄色い目がぎらり。予想外に鋭い視線が画面越しにこちらを射抜いてきます。

横になりながらも周囲への警戒を怠らない武士のような眼光は、Xで2.7万件を超すいいねを獲得。コメント欄では「『ヒッ！』て声が出た」「怖かわゆす」「猫あるある」などと恐怖＆癒やされの声が入り混じっています。

神楽ちゃんが寝ていると思い込み「寒くなってきたので丸くなってて可愛いな」とカメラに収めた投稿者さん。撮影時は目にはまったく気が付かず「写真で目が合ってびっくりしました」と話しています。

何度見ても背筋が伸びるこの警戒の眼差し。撮影後も続いたのかどうか飼い主さんにうかがってみましたが「撮ったあと家事をしていたのでわからない」とのこと。しかし飼い主さんが次に見たときには神楽ちゃんは眠っていたため、おそらく一瞬のことだったのかもしれません。

そしてもちろん神楽ちゃんは本当に警戒していたり怒っていたりするわけではなく、撮影した角度的に少し怖く写ってしまっただけだそう。

普段は昼寝中に頭や背中を撫でると、お返しとしてか少し目を開け、手や顔を舐めたり、ちゅーをしてくれたりするという神楽ちゃん。

このときももしかしたら、飼い主さんが撫でてくれるのを待っていたのかもしれませんね。

