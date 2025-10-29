イタリア国内に衝撃。インテルGKが悲劇的な交通事故…電動車椅子で車道に侵入の81歳男性が死亡
インテルの第２GKジョゼップ・マルティネスが現地10月28日の朝、練習場に向かう途中で交通事故を起こし、81歳の男性が死亡した。事故は午前９時43分、コモ県フェネグロのベルガモ通りで発生。マルティネスのSUVと電動車椅子に乗った男性が衝突し、男性は即死だった。
イタリア大手紙『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、事故現場は片側１車線の道路で、中央分離帯はなく、両脇に黄色の実線で区切られた小さな車線がある構造だった。
最初の調査では、電動車椅子に乗っていた男性は数メートル手前から不安定な走行を見せており、突然自転車道側から左に進路を変更して車道に侵入。同じ方向に走行していた車列の先頭を走っていたマルティネスの車両は衝突を回避できなかったとされる。
事故を目撃した後続車の女性ドライバーも、電動車椅子の異常な動きを証言。現場に駆けつけたヘリコプターと救急車による懸命な救助活動にも関わらず、男性の死亡が確認された。マルティネスに怪我はなかったものの、ショック状態に陥っているという。警察が現場検証を行ない、現在も事故の詳細な経緯と責任の所在を調査している。
同紙は「高齢男性が発作などの体調不良を起こし、そのため操縦を失った可能性も排除されていない」と報じた。インテルは哀悼の意を表し、同日午後２時に予定されていたクリスティアン・キブ監督の記者会見を中止。チームは通常通り練習を行なったが、マルティネスは参加せず、選手たちは深い動揺を見せていたと伝えられている。
インテルGKが関与した予期せぬ悲劇として、イタリア国内でも大きな注目を集めている。
