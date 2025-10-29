4¤Ä¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÇÄ¾´¶Åª¡£¤â¤Ï¤äÁö¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ê¥¢¥¦¥Ç¥£¡ÖA6 e-tron¡×
¾®Æñ¤·¤µ¤¬¤Ê¤¯Ä¾´¶Åª¡£
2025Ç¯7·î24Æü¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬È¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖA6 e-tron¡Ê¥¤¡¼¥È¥í¥ó¡Ë¡×¡£
ÀèÆü»î¾è²ñ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢100%ÅÅµ¤¤ÇÁö¤ëBEV¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼°ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÀÅ¤±¤µ¤È¡¢Áà½Ä¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿1Âæ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤è¤ë¥¹¥Þ¡¼¥ÈÂÎ¸³
¡ÖA6 Sportback e-tron performance¡×¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢1ÈÖ¤ËÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤ÎÂç¤¤Ê¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡Ê¡ª¡Ë¡£¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤Ë±è¤Ã¤ÆÏÑ¶Ê¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢±¿Å¾ÀÊ¤«¤é¤ÎÁàºî¤¬¤«¤Ê¤ê¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î²£¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î½õ¼êÀÊÀìÍÑ¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ÖMMI¥Õ¥í¥ó¥È¥Ñ¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡×¡Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë¡£¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿Áàºî¤â¤Ç¤¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î±¿Å¾¤òË¸¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤¯YouTube¤ä²»³Ú¤Ê¤É¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£½õ¼êÀÊÀìÍÑ¡¢¤Èº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤È¯ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë¤Î¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ÏÍøÊØÀ¤Ë¤«¤Ê¤êÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¤È¤·¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¡ÖAndroid Automotive OS¡×¤òºÎÍÑ¡£¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥ß¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ÖºÜ¥·¥¹¥Æ¥à¼«ÂÎ¤¬¥¢¥×¥ê¤ò½èÍý¤·¡¢¤³¤Î²èÌÌ¤ÇYouTube¤âÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥«¥á¥é±ÇÁü¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥ß¥é¡¼¡×¤â¤Þ¤µ¤ËºÇ¿·±Ô¡£
ËÜÍè¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤Î¤¢¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤Ï¡¢¿¨³Ð¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥«¥á¥é¤òÇÛÃÖ¡£BEV¤Î¾ì¹ç¾¯¤·¤Î¶õµ¤Äñ¹³¤¬Áö¹Ô²ÄÇ½µ÷Î¥¤Ë¶Á¤¯¤¿¤á¡¢¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤â¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£
Áö¤ê½Ð¤¹Á°¤Ë¤³¤ì¤é4¤Ä¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ä¥È¥°¥ë¤è¤ê¤â¥¿¥Ã¥Á¤ÇÁàºî¡¿³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÍ×ÁÇ¤¬Â¿¤¯¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ä¾´¶Åª¡£°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÆâÁõ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¿¥Ã¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤À¤«¤é¤³¤½¤Î´ÊÃ±¤µ¤¬¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ì½¼ÅÅÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ï846km¤È¹ñÆâºÇÄ¹
ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡¢¤ÈÊ¹¤¯¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬1²ó¤ÎËþ½¼ÅÅ¤ÇÁö¹Ô¤Ç¤¤ëµ÷Î¥¤Ç¤¹¤¬¡¢A6 e-tron¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÆüËÜ¹ñÆâºÇÄ¹¤Î846km¡ÊAudi A6 Sportback e-tron performance¤Ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥ì¥ó¥¸¥×¥é¥¹¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òÁõÃå¡Ë¡£¤³¤ì¤â¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥ß¥é¡¼´Þ¤á¡¢¶õµ¤Äñ¹³¤òÄã¸º¤·¥¢¥¦¥Ç¥£»Ë¾å¥Ù¥¹¥È¤À¤È¤¤¤¦¶õÎÏÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¼ÂºÝ¤ËÁö¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±¿Å¾ÂÎ¸³¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤Ê¤á¤é¤«¤µ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î±¿Å¾¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤«¤éÂ¤òÎ¥¤¹¤È¡¢ÂÆÀ¤Ç¤Î¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¥°Áö¹Ô¡Ê¡áÀª¤¤¤À¤±¤ÇÁö¤ë¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¹¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÁö¤ê¿´ÃÏ¡£¤¿¤È¤¨¤Ð±ó¤¯¤ËÀÖ¿®¹æ¤¬¸«¤¨¤¿»þ¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤ò½ù¡¹¤Ë´Ë¤á¤ë¢ª¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤ß´°Á´¤Ë»ß¤Þ¤ë¤È¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¡¤È¢¤Î´Ö¤Î¸ºÂ®»þ¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î°ìÂÀè¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥à¡¼¥¹¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬°Õ¼±¤»¤º¤È¤âºÇÅ¬¤Ê²óÀ¸¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ÇÀÅ¤«¤Ë»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¶»¤¬Éâ¤¯¤è¤¦¤Ë¥«¥Ã¥¯¥ó¤È¤Ê¤ë¥Î¡¼¥º¥À¥¤¥Ö¤¬µ¯¤¤Ë¤¯¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Áö¹Ô¥â¡¼¥É¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¡¿¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¢¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¡¢¥¨¥Õ¥£¥·¥§¥ó¥·¡¼¤Î4¥â¡¼¥É¤òÈ÷¤¨¡¢¥·¡¼¥ó¤ä¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥»¥ì¥¯¥È²ÄÇ½¡£
º£²ó¤Ï¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢Ä¹µ÷Î¥¤Ç¤â¿ÈÂÎ¤ËÉéÃ´¤Î¾¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê°Â¿´¤·¤¿Áö¤ê¡£¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÁö¤ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï²ÃÂ®¡¿¸ºÂ®¤¬¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤ò¾è¤»¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÁö¤ê¿´ÃÏ¤Ç¤·¤¿¡£
¼ÖÆâ¶õ´Ö¤¬¤È¤Ë¤«¤¯²÷Å¬¤À¤Ã¤¿
Ìó80Ê¬´Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È»³Æ»¤«¤é²¼Æ»¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢ÀÅ¤±¤µ¤È¥·¡¼¥È¤ÎºÂ¤ê¿´ÃÏ¤«¤é¤È¤Ë¤«¤¯²÷Å¬¡£ÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¥ì¥¶¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥¶¡¼¡×¤Ï¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¿ÈÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¾å²¼¤Î¿¶Æ°¤Î¾¯¤Ê¤µ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤·¤ê¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤ÎÂ¸µ¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È¡£¤³¤Î±úÆÌ¤¬¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤¬¥°¥Ã¤È¹¤¯»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÁö¹ÔÃæ¤Î¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥ß¥é¡¼¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢½õ¼êÀÊ¤«¤é¸«¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¡£Â¿¾¯±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â±«Î³¤Ë¼ÙËâ¤µ¤ì¤º¡¢È´·²¤Î»ëÇ§À¤Ç¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼Ê¬¤Î¶õµ¤Äñ¹³¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢É÷ÀÚ¤ê²»¤¬ºÇ¾®¸Â¤Ê¤Î¤âÀÅ¤±¤µ¤ÎÍýÍ³¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
º£²ó¤Î»î¾è²ñ¤Ç¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¤Î¡Ö±¿Å¾¤ò¥é¥¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥È¥ì¥ó¥É¡£
A6 e-tron¤Î²ÃÂ®¡¿¸ºÂ®¤Î¥¹¥à¡¼¥¹¤µ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤òÂÎ¸½¤·¤¿BEV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁö¤ê¿´ÃÏ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º¸±¦¤Î¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥ß¥é¡¼¡¢½õ¼êÀÊ¤È±¿Å¾ÀÊ¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡Ä¤È¡¢±¿Å¾ÀÊ¤«¤é¸«¤¨¤ë4Ëç¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¡ÖºÇ¿·¤Î¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÌÀ²÷¤ÊÁàºî´¶¡£
¸¤¤¥¯¥ë¥Þ¤ËÄø¤è¤¯¥¢¥·¥¹¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥é¥¯¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ³Ú¤·¤¯±¿Å¾¤Ç¤¤ë1Âæ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Photo: mio
Source: ¥¢¥¦¥Ç¥£