SEVENTEENのドキュメンタリーシリーズがディズニープラスにて配信決定！予告映像＆ポスター公開

SEVENTEENのオリジナルドキュメンタリーシリーズ『SEVENTEEN: OUR CHAPTER』が、11月7日よりDisney+（ディズニープラス）にて独占配信される（全4話／毎週金曜1話ずつ配信）。

■今初めて明かされる、SEVENTEENの真実

本シリーズは2015年5月26日のデビューから2025年で10年という新章を迎え、トップアイドルとして常に全力で走り続けてきたSEVENTEENのメンバー13人の素顔に迫るドキュメンタリー。

彼らが本音を明かす撮り下ろしのインタビュー映像に加え、5thアルバム『HAPPY BURSTDAY』のメイキングや『SEVENTEEN in CARAT LAND』の舞台裏、『RIGHT HERE』ワールドツアーのハイライトまで限定コンテンツを含む貴重な映像が収められた、ディズニープラスでしか観られないシリーズとなっている。

あらたに解禁された本ポスター（※メイン写真）には、メンバーの姿に加えて「僕らは問いかけ、僕らだけの答えを見つけた」というメッセージが。本編ではアイドルとしての彼らが答えを見つけていくまでの知られざる物語が綴られる。

さらに本予告の冒頭では、トップアイドルらしくスポットライトと大きな歓声を浴びながらステージでパフォーマンスする様子とともに「僕たちの10年が心に残っていたら嬉しい」「言い合いもカットせずに」と、SEVENTEENのすべてを包み隠さずに本作で見せたいというメンバーの思いが明かされる。

「ケンカと仲直り、その繰り返し」「13 人で活動するがゆえの宿命かな？」とグループならではの葛藤を吐露しながらも、誕生日をお祝いしたり、楽しそうに食卓を囲んで食事をしたり、深い絆が感じ取れるオフショットも含まれている。

さらにホシがステージで「13人を束ねて率いてくれたエスクプスに感謝している」とリーダーへの素直な気持ちを述べるとエスクプスが「やめろ」と感動しながらも帽子で照れくさそうに顔を隠すシーンも。

「1日でも長く一緒にやっていきたい」という言葉から、グループへの強い想い、これからも共に歩み続けたいという決意が感じられる。

「Campfire」の楽曲に乗せて「CARATを失望させはしない」「皆の“小さな幸せ”になりたい」とファンを何よりも大切にし、最高のパフォーマンスでCARATを笑顔にするSEVENTEENの真実が、今初めて明かされる。

Disney+『SEVENTEEN: OUR CHAPTER』

11/07（金）より独占配信スタート

※全4話／毎週金曜1話ずつ配信

