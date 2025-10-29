¡Ö³Î¤«¤Ë¥æ¡¼¥¸¤Î¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¤Ç§¤á¤Æ¡Ä¡×¡¡JOY¡¢Çä¤ì¤Ê¤¤¸¶°ø¤Î¡È¹õËë¡É¤òµ¿¤¦
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎJOY¤¬23Æü¿¼Ìë¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù(Ëè½µÌÚÍË27:00¡Á28:30)¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÇº¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
JOY
¡û¡ÖÉÝ¤¯¤ÆµÙ¤á¤Ê¤¤! ½õ¤±¤Æ! ÉÔ°Â¤Ê¤ó¤À¤è¡×
JOY¤Î¡Ö¥é¥¸¥ª½ª¤ï¤Ã¤Æº£Æü¤Ï¤³¤Î¸å¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤«¤é¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦X¤ÎÅê¹Æ¤òÌÜ¤Ë¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï·ë¹½¥ä¥Ð¤¤¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡£¤¤¤¶ËÜ¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Â¼¾å¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼È¯¸À¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£ÌÀ¤ë¤¤¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀ©¤·¡¢ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤â¡¢¡Ö²¿¤ò¤½¤ó¤Ê¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ö¤«¤·¤²¡£JOY¤Ï¡¢¡Ö¿´¤ÎÄì¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è! Æ´¤ì¤Æ¤¿¤³¤ÎÀ¤³¦¤ò¡£40Ç¯¡¢JOY¤·¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é!¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡Ö»Å»ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ·ëº§¤·¤Æ²ÈÂ²¤¬¤¤¤Æ¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¡£¤¹¤´¤¤Í¾Íµ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿JOY¤Ï¡¢¡ÖÇä¤ì¤Æ¤ì¤Ð¤Í¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¡ÖÇ§ÃÎÅÙ¤À¤±¤Ï¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¿Íµ¤¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼«µÔ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤ÎÈÖÁÈ¤ÇÌÌÇò±ÇÁü¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¥ï¥¤¥×¤Ç¥¥ã¥Ã¥¥ã¥Ã¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬Çä¤ì¤Æ¤ë¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢ÃÏÊý¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿»Å»ö¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¤À¤±¤ª¶â¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æ¯¤«¤Ê¤¤¤È¡×¡Ö¥Þ¥Â¥é¥Ö¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤³¤Ã¤Á¤ÇÃ±²Á¤Î¤¤¤¤»Å»ö¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤è¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤¿¡£
¤¯¤À¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢JOY¤Ï¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤«¤é¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤±¤É¡£·²ÇÏ¤«¤é¿·³ã¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡£Ë»¤·¤¤±é½Ð¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£Ä¹´üµÙ²Ë¤Ï¡¢2019Ç¯¤Î¿·º§Î¹¹Ô°ÊÍè¡¢°ìÅÙ¤â¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö²¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ä¥Ä¤¬°ì½µ´ÖµÙ¤ó¤À¤é»à³èÌäÂê¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÉÝ¤¯¤ÆµÙ¤á¤Ê¤¤! ½õ¤±¤Æ! ÉÔ°Â¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¡£¼Â¤ÏÍè·î¡¢µ×¡¹¤ËµÙ²Ë¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¹Ò¶õ·ô¤È¤«¼è¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£ËÜÅö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«? ¤Ã¤Æ¤¤¤¦³ëÆ£¤È¤Þ¤ÀÀï¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¤Î¡È¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡É¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö·²ÇÏ¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦Åìµþ¤ÏÌµÍý¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥¥Ä¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×¤È¤³¤Ü¤·¤¿JOY¡£¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎÇ§¼±¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÍ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Çä¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢¡Ö¤µ¤Ã¤¤â¡¢¡È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ê¤ó¤ÇJOY¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«?¡É¤Ã¤ÆÉ¡¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤Æ¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¤¢¤ë°ÕÌ£ÀöÇ¾¤·¤Æ¤ë¡£¡È¤³¤¦¤¤¤¦ÈÖÁÈ½Ð¤¿¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¡È¤¤¤ä¤¤¤ä²áµî¤Î¥²¥¹¥È¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡£JOY¤µ¤ó¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈË½Ïª¡£ÌîÅÄ¤¬¡¢¡Ö¹õËë¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ç¤¹¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤ë¤È¡¢¡Ö³Î¤«¤Ë! ¥æ¡¼¥¸¤Î¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¤Ç§¤á¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤Èµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢¡Ö¤ä¤¿¤é¤È¥ì¥×¥í¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¤ë¤«¤È»×¤¨¤Ð¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«! ¥æ¡¼¥¸Â¦¤«!¡×¤ÈÉÔËþ¤òÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ªÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ðradiko¤ÇÄ°¼è²ÄÇ½(¥¨¥ê¥¢³°¤Î¾ì¹ç¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢²ñ°÷¤Î¤ß)¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡Ù¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö17LIVE(¥¤¥Á¥Ê¥Ê)¡×¤ÇÊüÁ÷¤ÈÆ±»þ¤Ë±ÇÁü¤Ç¤âÇÛ¿®Ãæ¡£ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡Ö17LIVE¡×¸ÂÄê¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù¤Ï¡¢2021Ç¯4·î¤ËÊüÁ÷¤ò³«»Ï¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£È¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤¬¡ÖÃ±È¯¤Î·Ý¿Í¤¿¤Á¤ÎÌ´¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀÕÇ¤´¶¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢Â¼¾å¤¬¡Ö¥é¥¸¥ª¤Ç¼Ò²ñ¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Æ¥£¡¼¥ó¤Ë¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡£¤¢¤È¤Ï¼õ¸³À¸¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤«¤ËÊÙ¶¯¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
