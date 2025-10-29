クイズで学ぶ! 鉄の魅力 第14回 【中級編】体の中にも鉄があるって本当?
車、ビル、線路、冷蔵庫、フライパンなど、普段の生活になくてはならない「鉄」。そこでこの連載では、鉄の魅力や鉄にまつわる環境問題まで、鉄に関する面白さを初級編、中級編、上級編で紹介していく。
■体の中にも鉄があるって本当?
正解は、下にスクロールをしてチェック!
■正解はこちら!
体重60kgの人の体には釘一本分、約5gの鉄があるといわれています。その多くが血液の赤血球の中にあるヘモグロビンに含まれています。
ヘモグロビンは肺で酸素をとりいれ、それを全身に運びます。そのとき酸素と結びつきやすい鉄が働くわけで、体の中でエネルギーをつくるたいへん重要な役割を果たしているのです。
