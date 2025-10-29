最後の最後にドラマが待っていた。赤坂ドリブンズの渡辺太（最高位戦）が10月28日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合に登板し、3着目からの逆転勝利を決めた。

【映像】その価値は7万2000点分！渡辺太の劇的ハイテイ逆転ツモ

今期、渡辺はスタート直後こそ苦戦するも、現在は復調。直近3試合は2着、トップ、2着と結果を残していた。当試合は起家から渡辺、U-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）、BEAST X・中田花奈（連盟）、EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）の並びで開始。東1局、親番の渡辺は柴田と小林の攻撃をかい潜りつつ、ギリギリでテンパイ流局まで持ち込むと、東1局1本場ではダブ東のみの2900点（＋300点、供託2000点）をアガった。

東1局2本場では柴田が満貫・8000点（＋600点）をツモったものの、東2局では小林、中田が鳴きで牽制する中、リーチ・ツモ・裏ドラ3の満貫・8000点を獲得。柴田と2400点差ながらも、再びトップ目に立った。その後は混戦の様相を呈し、持ち点は2万点台まで減少。南2局ではリーチ・ツモ・ドラの4000点を加点したものの、南3局1本場では柴田に6400点（＋300点）を放銃した。

南4局を迎えた時点でトップ目の柴田と7000点差、2着目の中田とは4800点差の3着目。5200点以上をツモアガリできれば柴田を捲れる状況下、赤牌の五万、ドラの九万を持つ渡辺はマンズの染め手に着手した。だが、ここでラス目の小林が攻めると、それを迂回しつつ対々和へとシフトチェンジ。最終的に二万・8索のシャンポン待ちで構え、何とハイテイで二万を手繰り寄せた。これにてハイテイ・対々和・赤・ドラ3の跳満・1万2000点（供託1000点）が完成。持ち点3万6700点のトップで試合を終えた。

「さすがに祈っていましたね。気持ちが入っていました」。試合後、渡辺は劇的なハイテイツモについて「アガれないと3着以下が確定。危険牌を掴んだら降りる準備もしておかなきゃいけない中で『いや、そんなこと考えちゃいけない。まずはツモるんだ』みたいな気持ちでした」とコメント。東2局での裏ドラ3枚による満貫に関しては「逆連対からスタートだったんですけど、裏ドラに関してはすごく恵まれていて、結構、複数枚裏が乗ることが多いので、それに関しては持っていますね」と笑った。

これでチームは首位に浮上した。「今期は結構、苦しいスタートではあったんですけど、この劇的なトップで個人としてもさらに上向きになると思いますし、チームもまた暫定首位になったので、去年の勢いを引き継いで、さらにその上、優勝を目指して頑張っていきますので、引き続き注目よろしくお願いします」。レギュラーシーズン1位通過ながらも優勝を逃した昨期のリベンジをすべく、次戦以降もポイントを稼ぎまくる。

【第2試合結果】

1着 赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）3万6700点／＋56.7

2着 BEAST X・中田花奈（連盟）2万5500点／＋5.5

3着 EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）2万4700点／▲15.3

4着 U-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）1万3100点／▲46.9

【10月28日終了時点での成績】

1位 赤坂ドリブンズ ＋283.1（28/120）

2位 EX風林火山 ＋261.6（28/120）

3位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋231.5（28/120）

4位 TEAM雷電 ＋101.8（28/120）

5位 U-NEXT Pirates ＋24.8（32/120）

6位 KADOKAWAサクラナイツ ▲45.9（26/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲75.6（30/120）

8位 BEAST X ▲108.8（30/120）

9位 セガサミーフェニックス ▲318.0（28/120）

10位 EARTH JETS ▲354.5（30/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

