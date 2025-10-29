ワールドシリーズ第3戦

米大リーグのドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦で延長18回の末に6-5のサヨナラ勝ちを収め、通算2勝1敗とした。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発し、2つの本塁打を放つなど、4打数4安打3打点5四球と大暴れ。3回の第2打席で飛び出した1本目のソロアーチ後、客席では世界的な大物スターがまさかのリアクションを見せ、米ファンから反響が寄せられた。

大谷は1-0で迎えた3回1死の第2打席、サイ・ヤング賞3度を誇るマックス・シャーザーが投じた内角高め、95.1マイル（約153キロ）フォーシームを豪快に引っ張った。右翼への今ポストシーズン第7号ソロ。飛距離389フィート（約118.56メートル）、打球速度101.5マイル（約163.34キロ）の一撃でドジャースに追加点をもたらした。

本拠地が熱狂した一撃に不満を露わにしていたのはカナダ出身の超人気歌手、ジャスティン・ビーバーだった。ピンクのニット帽をかぶり、「BIEBER」の背ネームが入ったブルージェイズのユニフォームを纏ったジャスティン・ビーバーは、大谷の本塁打直後、親指を下に向けた「サムズダウン」のジェスチャーで不満を露わにした。

MLB公式Xが「ショウヘイ・オオタニのホームランに対するジャスティン・ビーバーのリアクション」と文面につづり、実際の映像を公開。米ファンから反響が寄せられ、X上には「一流ではないね」「狂っているのか」「なんてリアクションだ」「あいつがどう思うかなんでどうでもいい」「日本好きだと思っていたけど」「負け犬め」といった反応が集まっていた。

大谷はこの試合、初回に右翼線二塁打、第2打席でソロ本塁打を放った後も、3打席目で左中間への適時二塁打、7回の4打席目にはこの日2本目の同点ソロを放ち、長打4本の大暴れ。その後、9回の第5打席は申告敬遠で勝負を避けられ、11回、13回、15回も敬遠。4打席連続での申告敬遠となった。17回は勝負してもらうも四球。1試合9出塁でポストシーズン（PS）史上最多記録となった。



