【3COINSの新作】が大当たりーーーッ！ 完売前にゲットしたい♡「おしゃれアイテム」

【3COINS（スリーコインズ）】の新作から、おしゃれで実用性もありそうな注目アイテムをご紹介。 雨の日も頼れる撥水バッグや、気分を上げてくれるベロアポーチなど、完売の予感大なラインナップです。どれもデイリーに使いやすく、ちょっとしたワクワクを添えてくれそう。カラーが選べる今のうちにチェックしておくのがおすすめです！

ふっくら感が可愛い！ 実用性の高さもGOOD

【3COINS】「撥水パファーショルダーバッグ」\1,650（税込）

ふっくらとしたフォルムが愛らしいショルダーバッグ。撥水加工が施されているので、急な雨でも安心なのが心強いポイントです。5つの外ポケットと内ポケット付きで収納力も◎ サイドポケットには500mlのペットボトルが入ります。シンプルなデザインで日々の着こなしに取り入れやすそう！ ベージュとブラックの2色展開です。

ベルト × ミニポーチで着こなしをアップデート！

【3COINS】「ポーチ付きベルト」\1,100（税込）

コーデのアクセントに効くポーチ付きベルトも要チェック。シンプルなデザインながら、腰まわりにポイントを作るだけで一気に今っぽいスタイルに仕上がります。ベルトとポーチは取り外し可能で、それぞれ単体でも活躍。ポーチはリップやカードなどの小物を入れるのにちょうどよく、ちょっとしたお出かけや旅行先でも重宝しそうです。ブラックとネイビーの2色展開。

足元の冷え対策がおしゃれにできる！

【3COINS】「アンクル丈リブレッグウォーマー」\330（税込）

「足首を優しく包む」（公式オンラインストアより）アンクル丈のレッグウォーマーは、寒くなるこれからの時期にぴったり。ボリュームが出すぎないため、パンツの下にも重ねやすそうです。ブーツやスニーカーに合わせてももたつきにくく、コーデにほんのり抜け感を添えてくれるかも。全3色展開。

ハート × ベロアでバッグに付けても華やか！

【3COINS】「チェーン付きベロアハートポーチ」\550（税込）

華やかなベロア素材とふんわりフォルムのハートデザインは、見るたびに気分を上げてくれそう。ゴールドチェーン付きで、バッグチャームとしても楽しめます。サイズは約縦14 × 横16cmで、リップやイヤホンなどの小物収納に便利。キュートなレッド・アイボリー・ブラックの3色展開で、色違いで揃えたくなるかも。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K