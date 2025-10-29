大人気アイテムが再登場ーーーーッ！！【3COINS】見つけたら即カゴしたい「コラボ商品」

【3COINS（スリーコインズ）】と「クイックル」の夢のコラボがカムバック！ 淡いカラーの「コラボ商品」が発売されており、お掃除の快適さを叶えてくれそうです。その中には前回人気だった商品も再登場しているのだとか。今回は拭き掃除に便利なマグネットワイパーと、そのワイパーを収納できるアイテムをご紹介します。

ワンタッチでこなせる！？「クイックルマグネットワイパーホワイトベージュ」

「大人気だったアイテムが再び！」と公式サイトで紹介されている「限定カラー」のワイパー。床の拭き掃除に役立つアイテムは、柄が長い分、手では届きにくい隙間・奥のお掃除にも役立ちます。お値段は\2,750（税込）。さらに「マグネット式なのでシートがワンタッチで装着」ができる便利仕様。柄の部分までナチュラルな淡いカラーがあしらわれた、統一感のある見た目もポイント。

生活感を抑えたい時に「お掃除ワイパー収納シングル」

先程ご紹介した「クイックルマグネットワイパー」の収納に使える、淡いカラーのこちら。ヘッド部分が隠れるため、漂う生活感を抑えてくれそうです。裏側には収納スペースの他に持ち手も付いており、収納したままの移動も楽に行えそう。お値段は\880（税込）。さらに大きいサイズのダブルタイプもありますので、気になる方はそちらも要チェックです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

