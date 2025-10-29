Eggs ’n ThingsとEggs ’n Things Coffeeに、期間限定で「焼き芋ブリュレパンケーキ」と「さつまいもバターのエグスンベネディクト」が登場！

ドリンクにもさつまいもを使用し、まさに“さつまいも”づくしになっています☆

Eggs ‘n Things「焼き芋ブリュレパンケーキ」

販売期間：2025年10月23日（木）〜11月25日（火）

取扱店舗：国内全店舗

Eggs ’n ThingsおよびEggs ’n Things Coffee全店舗に『焼き芋ブリュレパンケーキ』と『さつまいもバターのエグスンベネディクト』が2025年10月23日（木）から11月25日（火）の期間限定で登場！

今の時期だけ楽しめるEggs ‘n Thingsの“さつまいもづくし”メニューで秋のひとときを堪能できます。

焼き芋ブリュレパンケーキ

販売価格：2,080円（税込2,288円）

テイクアウト販売価格：1,500円（税込1,620円）

毎年人気の“さつまいも”を使った『焼き芋ブリュレパンケーキ』

さつまいも餡を挟んだパンケーキにたっぷりのスイートポテトクリームをかけています。

パリッとキャラメリゼしたクリームで食感と香ばしさをプラス。

ごろっとした焼き芋も添えてあり、まさに“焼き芋”なパンケーキとなっています。

ふわふわホイップクリームとさつまいもアイスで最後のひと口まで美味しく楽しめます。

さつまいもバターのエグスンベネディクト

販売価格：1,880円（税込2,068円）

※テイクアウトはご利用いただけません。

バターで焼き上げたほっくりコク深いさつまいもとカルアポーク、ホウレン草とマッシュルームを重ねた、秋ならではのエグスンベネディクト。

バターをまとったさつまいもとオランデーズソースの相性は抜群！

甘塩っぱい味わいが食欲の秋にぴったりです。

さつまいものキャラメルミルク [Hot or Iced]

販売価格：780円（税込858円）

テイクアウト販売価格：780円（税込842円）

さつまいもをつかったドリンクもラインナップ。

さつまいもとキャラメルの甘みがミルクに優しく溶け合います。

たっぷり乗ったホイップに、ほろ苦いキャラメルが好相性。

アイスは冷やしやきいも風、

ホットはほっこり温まる味わいになっています。

フードもドリンクも“さつまいも”づくし！

Eggs ‘n Things「焼き芋ブリュレパンケーキ」「さつまいもバターのエグスンベネディクト」「さつまいものキャラメルミルク」の紹介でした。

