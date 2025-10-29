【実食レポ】フードもドリンクも“さつまいも”づくし！Eggs 'n Things「焼き芋ブリュレパンケーキ」
Eggs ’n ThingsとEggs ’n Things Coffeeに、期間限定で「焼き芋ブリュレパンケーキ」と「さつまいもバターのエグスンベネディクト」が登場！
ドリンクにもさつまいもを使用し、まさに“さつまいも”づくしになっています☆
Eggs ‘n Things「焼き芋ブリュレパンケーキ」
販売期間：2025年10月23日（木）〜11月25日（火）
取扱店舗：国内全店舗
Eggs ’n ThingsおよびEggs ’n Things Coffee全店舗に『焼き芋ブリュレパンケーキ』と『さつまいもバターのエグスンベネディクト』が2025年10月23日（木）から11月25日（火）の期間限定で登場！
今の時期だけ楽しめるEggs ‘n Thingsの“さつまいもづくし”メニューで秋のひとときを堪能できます。
焼き芋ブリュレパンケーキ
販売価格：2,080円（税込2,288円）
テイクアウト販売価格：1,500円（税込1,620円）
毎年人気の“さつまいも”を使った『焼き芋ブリュレパンケーキ』
さつまいも餡を挟んだパンケーキにたっぷりのスイートポテトクリームをかけています。
パリッとキャラメリゼしたクリームで食感と香ばしさをプラス。
ごろっとした焼き芋も添えてあり、まさに“焼き芋”なパンケーキとなっています。
ふわふわホイップクリームとさつまいもアイスで最後のひと口まで美味しく楽しめます。
さつまいもバターのエグスンベネディクト
販売価格：1,880円（税込2,068円）
※テイクアウトはご利用いただけません。
バターで焼き上げたほっくりコク深いさつまいもとカルアポーク、ホウレン草とマッシュルームを重ねた、秋ならではのエグスンベネディクト。
バターをまとったさつまいもとオランデーズソースの相性は抜群！
甘塩っぱい味わいが食欲の秋にぴったりです。
さつまいものキャラメルミルク [Hot or Iced]
販売価格：780円（税込858円）
テイクアウト販売価格：780円（税込842円）
さつまいもをつかったドリンクもラインナップ。
さつまいもとキャラメルの甘みがミルクに優しく溶け合います。
たっぷり乗ったホイップに、ほろ苦いキャラメルが好相性。
アイスは冷やしやきいも風、
ホットはほっこり温まる味わいになっています。
フードもドリンクも“さつまいも”づくし！
Eggs ‘n Things「焼き芋ブリュレパンケーキ」「さつまいもバターのエグスンベネディクト」「さつまいものキャラメルミルク」の紹介でした。
