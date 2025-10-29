明日の『ばけばけ』“トキ”高石あかり、交流を深めていた“ヘブン”トミー・バストウの態度が急変
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第5週「ワタシ、ヘブン。マツエ、モ、ヘブン。」（第24回）が10月30日に放送される。
【写真】ヘブン（トミー・バストウ）となみ（さとうほなみ）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第24回あらすじ
しじみ売りに花田旅館を訪れたトキは、主人の平太（生瀬勝久）やツル（池谷のぶえ）、ウメ（野内まる）と共に、滞在するヘブン（トミー・バストウ）と徐々に交流を深めていた。しかし、ウメの目の腫れがきっかけでヘブンの態度が一変する。
一方、世話役である錦織（吉沢亮）はなぜかヘブンに避けられ、中学校での授業内容を話せずにいた。ある日、困っている錦織を見かけたトキは、ヘブン探しに協力する。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
