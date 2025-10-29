SEVENTEEN「1日でも長く一緒にやっていきたい」 未来への決意とCARATへの思い
13人組グループ・SEVENTEENのオリジナルドキュメンタリーシリーズ『SEVENTEEN：OUR CHAPTER』が、11月7日からディズニー公式動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」（全4話／毎週金曜1話ずつ配信）で独占配信される。それに先立って、本ポスターと本予告が公開された。
【動画】13人の素顔に迫る…『SEVENTEEN: OUR CHAPTER』予告
SEVENTEENは、2015年5月26日のデビューから10年という新章を迎えた。日本では11月27日から始まるツアー『SEVENTEEN WORLD TOUR［NEW_］IN JAPAN』を控え、トップアイドルとして常に全力で走り続けてきたSEVENTEENの素顔に迫るドキュメンタリーシリーズとなる。
今回公開された本ポスターには、メンバーの姿に加えて「僕らは問いかけ、僕らだけの答えを見つけた」というメッセージが添えられている。本編では、アイドルとしてのSEVENTEENが答えを見つけていくまでの知られざる物語がつづられる。
さらに、本予告の冒頭ではトップアイドルらしくスポットライトと大きな歓声を浴びながらステージでパフォーマンスする様子とともに「僕たちの10年が心に残っていたらうれしい」「言い合いもカットせずに」と、SEVENTEENのすべてを包み隠さずに本作で見せたいというメンバーの思いが明かされる。「けんかと仲直り、その繰り返し」「13人で活動するがゆえの宿命かな？」とグループならではの葛藤を吐露しながらも、誕生日をお祝いしたり、楽しそうに食卓を囲んで食事をしたり、深い絆が感じ取れるオフショットも含まれている。
ホシがステージで「13人を束ねて率いてくれたエスクプスに感謝している」とリーダーへの素直な気持ちを述べるとエスクプスが「やめろ」と感動しながらも帽子で照れくさそうに顔を隠すシーンも。「1日でも長く一緒にやっていきたい」という言葉から、グループへの強い想い、これからも共に歩み続けたいという決意が感じられる。「Campfire」の楽曲に乗せて「CARATを失望させはしない」「皆の“小さな幸せ”になりたい」とファンを何よりも大切にし、最高のパフォーマンスでCARATを笑顔にするSEVENTEENの真実が明かされる。
