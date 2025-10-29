瀧内公美、映画に導かれて――「続けることが一番難しい」歩み続ける現在地
俳優・瀧内公美が「第 38 回東京国際映画祭」（10月27日〜11月5日）のナビゲーターに就任。学生時代にミニシアターに通い詰め、映画への深い愛を育んできた瀧内。今年はドラマ6本、映画も6本公開され、作品ごとに異なる顔を見せている。活躍の裏にあるのは、「続けることが一番難しい」と語り、演技を通じて日々をどう生きるかという真摯（しんし）な姿勢。スクリーンへの憧れが、確かな歩みとなって今に続いている。
――東京国際映画祭のナビゲーター就任。意気込みは？
【瀧内】足しげく通っていた映画祭なので、自分がナビゲーターを務めさせていただけるなんて、青天の霹靂の喜びでした。映画の魅力を皆さんと分かち合えるよう、精一杯務めたいです。
――無類の映画好きであることを公言されていますが、子どもの頃からですか？
【瀧内】そうですね。母が映画好きで、子どもの頃からよく一緒に映画を観ていました。でも本格的にのめり込んだのは大学時代。富山で生まれ育ったのですが、地元にはミニシアターがなかったんです。大学進学を機に上京して、初めてミニシアターに出会って、「こんな映画があるの？」と衝撃を受けました。それまではハリウッドの大作映画か邦画しか観ていなかったので、ミニシアターとの出会いは大きかったですね。
――ミニシアターで観た映画で印象に残っている作品は？
【瀧内】ユーロスペースで観たアキ・カウリスマキ監督の『マッチ工場の少女』（1989年）です。あの独特の色味、知らない世界に入り込んだ感覚でした。それから、日本映画の旧作を上映する名画座などにも通いました。映画をもっと知りたくて、夢中で観ていた感じです。
――大学在学中に俳優を志したそうですが…。
【瀧内】そうですね。こどもの頃からスクリーンへの憧れはありました。中学生の時に、『赤い月』（2004 年／降旗康男監督）という作品を観て、主演の常盤貴子さんの演技が衝撃的で。アヘンに蝕まれていく描写なんて初めて見たので、衝撃的でした。上映後に舞台あいさつがあって、常盤さんが華やかなドレスで現れて、「スクリーンの中の人って、何者にもなれるんだと実感した瞬間でした。
――影響を受けた俳優は、どなたかいらっしゃいますか？
【瀧内】若尾文子さんですね。いわゆる“コケティッシュ”という言葉がぴったりな役を多く演じていらして、私自身も 20 代の頃はそうした役柄をいただくことが多かったこともあり、研究の一環として若尾さんの出演作を数多く観ました。昔の日本映画は、今でも私にとって教科書です。
――俳優デビューしてから現在まで、ご自身にとって転機を感じた作品はありますか？
【瀧内】私は“転機”というよりも、“出会い”によって少しずつ支えられてきた感覚が強くて。人とのご縁がわたしを大きくしてくれたと感じています。出会った人たちに恵まれて、少しずつここまでやってこられたのだと思っています。
――今年はドラマ 6 本（『阿修羅のごとく』『クジャクのダンス、誰がみた？』『あんぱん』『放送局占拠』『シバのおきて 〜われら犬バカ編集部〜』、『連続ドラマ W 夜の道標 -ある容疑者を巡る記録-』※11 月 1 日〜）、映画 6 本（ 『敵』『ゆきてかへらぬ』『奇麗な、悪』『レイブンズ』『国宝』『宝島』）が公開される活躍ぶり。今後の女優としての目標や在り方は？
【瀧内】この仕事で一番難しいのは、続けていくことだと思っています。いただいたお仕事に真摯に向き合い、求められる限り精進を続ける。それが私の基本姿勢です。以前、92歳の僧侶の方とお話した際、「芸はいつでも磨けるが、その道に入り、日々続けることが最も難しい」という、とてもありがたい金言をいただきました。技術ももちろん磨くけれど、技術だけで人は感動しない。本質を見失わず、日々どう生きていくかが大事だと感じています。
