

役柄によってさまざまな顔を見せる菅田将暉は「カメレオン俳優」とも評されるが、「もしがく」での激変ぶりもすごかった（写真：菅田将暉公式サイトより）

【写真】「え、ほんとに菅田くん？」“激変”した菅田将暉の顔

菅田将暉主演のドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう（略して、「もしがく」）』（フジテレビ系）が放送中だ。

菅田が演じるのは、若き劇団演出家・久部三成。シェイクスピアと演劇を愛す少々暑苦しい性格である。その彼が、劇団や街の人々に出会って変わっていく。

「菅田将暉」の“眉”がすごすぎる

三谷幸喜の25年ぶりのゴールデン・プライム帯（19〜23時）での民放連続ドラマ脚本、菅田をはじめ二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波といった主役級の役者の演技合戦、1984年の渋谷を再現した架空の街「八分坂」など話題は多いが、一番の見どころはなんといっても菅田将暉の「昭和感」！

特にあの主張の強い、上がった眉から出るエネルギーは何なのだろう。あの懐かしさはどこから来るのか。顔は若かりし日の加藤茶に似ているが、もっと少年漫画に近い。

ちばてつやのマンガ『おれは鉄兵』の鉄兵に似ている……と見つめているうちゲシュタルトが崩壊し、彼が人間ではなく、畑から掘り起こしてすぐの、ガッツリ土がついた謎の作物に見えてくるのだ（褒め言葉である）！ 生まれたての素朴な野心と生命力そのもの。

菅田はままならぬ環境で、むき出しに生き、運命を翻弄される設定が抜群に似合う。

菅田将暉は2009年の『仮面ライダーW』でデビュー。

歴代ライダーのオーディションに携わってきた脚本家・三条陸氏は、17年の仮面ライダーを特集したバラエティー番組で、自分が立ち会ったなかで最も印象に残っているライダーの1人に彼を挙げ「オーディション時からキラキラしていた」と回想。

ちなみに、歴代ライダーの選考ポイントは、「そのとき一番旬で、時代を感じさせるカッコいい人」だという。

確かに菅田は本来、ファッションセンスも、立ち姿も、ほどよい親近感も、非常に“イマドキ”な人なのだ。KDDIのCM「三太郎」シリーズの鬼ちゃん役や、ドラマ『地味にスゴイ！校閲ガール・河野悦子』（16年）では、その魅力をしかと観ることができる。



気取らない人柄や、独特のファッションセンスも菅田将暉の魅力（写真：フジテレビ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』公式Xより）

ところが、映画『共喰い』（13年）、『火花』（17年）、そして今回の『もしがく』といった昭和の作品になれば、一気にアナログ感と墨と紙で描かれた文学臭を出してくる。

同じく昭和感を出せる俳優に仲野太賀、神木隆之介、二宮和也などがいるが、菅田は群を抜いてハードボイルド。しかも「ナチュラルでリアル」のもう一つ先、リアルな昭和世代には出せない虚構とスタイリッシュさを彼はちゃんと連れてくるのだ。

それがドラマに有効に働き、エンタメとして最高にすばらしい「ザ・昭和」に昇華する。

寺山修司原作の映画『あゝ、荒野』（17年）は、その特徴が強烈に生きた1本。エロスも暴力もふんだんに描かれるが、拒否感を覚える暇なく、菅田の真っ黒な眉に引き寄せられ、昭和という時代の不条理と生命力に陶酔する。

やはり菅田将暉の「眉」は強い。あの眉は、表現の着火用マッチ。心に火をつけられる。



今回の「もしがく」では特に眉の主張が激しい（写真：フジテレビ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』公式サイトより）

“昭和男”と“平成男子”を演じ分けた『民王』

菅田が、その眉パワーと演技力を自在に操り「昭和」と「平成」を演じ分け、お茶の間にその名と実力をとどろかせたのが、ドラマ『民王』（15年）だ。

池井戸潤原作の政治コメディーで、政治の理想などすっかり忘れてしまった内閣総理大臣・武藤泰山と、気が弱く勉強が苦手だがやさしい息子・武藤翔が入れ替わる物語である。

泰山を演じたのは遠藤憲一。菅田は遠藤の特徴をつかみながら、真似ではなく、「昭和の強さと面倒くささ」の両方をしっかり内包して泰山パートを演じていた。

彼の決め台詞「この武藤泰山に乗り越えられぬ壁はなーい！」は、菅田自身にもぴったり当てはまる。菅田将暉に乗り越えられぬ壁はない。彼でしか再生できない昭和の時代がある。

なにより興味深いのは、菅田はどの時代のどの役柄を演じても、土着性というか、家族や絆、生活環境、過去を想像させる。

『民王』もコメディーではあったが、親子関係の複雑さが描かれていたし、前述の映画『共喰い』や、『そこのみにて光輝く』『闇金ウシジマくん Part2』（ともに14年）、などは、血縁関係の呪縛、過去との因果関係みたいなものを感じさせる。

どれだけ振り切ろうとしても、同じ場所に引き戻されるような理不尽さが浮き彫りになり、やりきれないほどだ。だから彼がサイコパスを演じても、意味なき犯罪の“意味”を考えてしまう。観ているこちらが、妙なうしろめたさを覚えてしまう。

そんな菅田だからこそ、ドラマ『MIU404』（20年）での、一切説明のない正体不明、社会悪の象徴でありながら、サイコパスとはまた違う「物語の外にいる犯人」である久住という役が成り立ったのだろう。



豪華な面々が集まった「もしがく」（写真：フジテレビ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』公式サイトより）

「松坂桃李」の心を開いたトーク力

見た目も声も仕草も、すべて役によって変えてくる菅田将暉だが、バラエティーやラジオでしゃべる姿は、もうもう、フツーの大阪の気のいいあんちゃんである。

誰に対してもツッコむし、親しみを持って接するが、決してゾーンに踏み込みすぎることもない。「不適切発言」の心配が本当に少なく、もしウッカリ発言しても、すぐに自分でフォローして火を消すであろう、不思議な安心感がある。

17年から22年まで続いた「菅田将暉のオールナイトニッポン」は、そのバランス感覚とお笑いのセンスで高い人気を得ていた。

所属事務所（トップコート）の先輩にあたる松坂桃李が出演した際は、松坂の趣味である「遊戯王 デュエルリンクス」の話題に。菅田が絶妙なトークのパスとツッコミをしたことで、彼は心を開き、自主的に何度も出演する流れとなった。

事務所の社長に「あんなに松坂桃李が楽しそうに話しているのは珍しい、よくやった」と褒められたというエピソードは、菅田だけでなく、松坂の性格もうかがえ、とてもほのぼのしてしまった。

近年では、25年5月21日・22日に開催された「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」授賞式の司会を担当。菅田が自ら発案したという「起動型MC」という超アクティブな進行がXでも話題となった。

9月15日には、「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」開催の発表があり、また菅田の司会を望む声が早くもあがっている。



「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」での大役も記憶に新しい（写真：菅田将暉公式Xより）

ヒットメーカーが託したくなる「日本一素朴な声」

司会もいいのだが、菅田は歌唱する側であってほしい、という人も多いだろう。

「まちがいさがし」（米津玄師）や「さよならエレジー」「虹」（石崎ひゅーい）など、そうそうたるヒットメーカーたちが提供した菅田の楽曲は、昭和の趣を意識しつつ、現代の気分もしっかり歌詞に紡いだ、令和の歌謡曲とでもいいたくなるような名曲ばかり。

「今の子の歌は早くて歌詞が多くてわからない」と嘆く中高年層にとって、ど真ん中のゾーン。最近のヒット曲の中で、唯一カラオケで歌えるのが菅田将暉の曲、という人も多いだろう。

「まちがいさがし」のデモテープは米津玄師が歌っており、菅田はある番組で「いやもう絶望しかないですよ。これでいいじゃんって」と話していたが、確かに、米津の仮歌を聴いてから自分が歌わねばならないプレッシャーは想像して余りある。

けれど彼が歌うと、比較することが無意味に思えてくるのだ。彼の声は、色っぽいとか、爽やかとか、そういった「色」がまったくついていない、デフォルトのイメージ。日本一素朴な声だと思う。だから自分の想い出や経験をそのまま重ねて聴くことができる。

米津が自分で歌わず、彼に託したい世界があるというのは、とてもわかるのだ。

菅田の演技と歌は、面影を映し出すフィルターのよう。ノスタルジーだけではない。後悔や罪悪感、うしろめたさもすべて彼から見えてくる。

菅田将暉が醸し出す「懐かしさ」の源泉

菅田将暉から出る懐かしさの源泉となっているのは何なのか。その答えのようなものが、インタビューで語られていた。

「基本的に何かしらの思い出をつくろうと日々奮闘しています（中略）みんなの間では思い出職人って肩書でやってます」（「ViVi デジタルマガジン」19年8月2日配信）

「思い出職人」。 彼はプライベートでも、仲間との大切な時間がずっと記憶に残るよう、走り回る人だった。演技や歌にも、それがにじみ出ているのだろう。

もしかすると、俳優の仕事とは、そもそも、誰かの心に伝えたいことを残していく、「思い出職人」のようなものなのかもしれない。

ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』もこれからどのような記憶を残していくのか、今後の展開が楽しみだ。彼の眉から出る昭和の息吹を最後までじっくり堪能したい。



「今期の目玉」とも期待されている同作。今後の展開はどうなるのか（写真：フジテレビ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』公式サイトより）

また12月13日からは、菅田が主演の放送100年特集ドラマ『火星の女王』（NHK、22時）が全3回で放送予定。

こちらの舞台は100年後の未来、火星に10万人が移住した世界だ。菅田は、火星社会を支配するISDA（イズダ／惑星間宇宙開発機関）日本支局に勤める若手職員、白石アオトを演じる。以下がNHKサイトで発表された菅田のコメント。

放送100年。100年後のぼくらの話。 想像の先の先をイメージしながらのお芝居は、未知との遭遇の連続でした。 しかし、進化したテクノロジーの隣には、良くも悪くも変わらない体温がありました。 未来を想像しながら観るのが楽しみです。

懐かしさだけではない、菅田将暉を通して見える未来の「体温」が楽しみだ。

（田中 稲 ： ライター）