ケアナボーテの化粧下地が進化！毛穴落ち防止×UVカットで長時間サラすべ肌に

毛穴悩みを抱える女性に朗報です。美と健康を追求して140年の明色化粧品から、“毛穴専門”シリーズ「ケアナボーテ」より新商品「毛穴落ち防止UVプライマー」が登場。メイクの毛穴落ちやテカリを防ぎながら、SPF50＋・PA＋＋＋＋で紫外線も強力カット。1,320円(税込)で2025年10月28日(火)から一部ドラッグストアにて先行販売されます。肌にやさしく、美しく仕上げたい方にぴったりの下地です♡

毛穴落ちを防ぐ！さらさら美肌が続くUV下地

「ケアナボーテ 毛穴落ち防止UVプライマー」は、朝のひと塗りで夕方まで毛穴落ちによる崩れを防ぐ化粧下地。皮脂を吸着し、ベタつきやテカリを抑える微粒子パウダーを配合。

軽いつけ心地で、厚塗り感なく毛穴の凹凸をカバーします。ウォータープルーフタイプだから、汗や水にも強く、長時間の外出やレジャーにも安心です。

SPF50＋・PA＋＋＋＋で紫外線から肌をしっかりガードし、日焼け止めとしても使えるのが嬉しいポイントです。

毛穴ケアしながらトーンアップ♡美容成分もたっぷり

ただメイクを守るだけでなく、スキンケア効果も叶えるのがケアナボーテの魅力。5種のビタミンC誘導体とアーチチョークエキス(保湿)が毛穴をひきしめ、肌をなめらかに整えます。

塗った瞬間から肌になじみ、くすみを飛ばして明るい印象に。さらに、ボタニカルアロマの上品な香りが心地よく、朝のメイクタイムを癒やしの時間に変えてくれます。

毎日のメイク下地として使えば、毛穴ケアと美肌メイクを同時に楽しめます♪

朝も夕方も「毛穴レス」な私へ。進化した下地で美肌をキープ

日中のテカリやメイク崩れを防ぎながら、スキンケア効果も兼ね備えた「ケアナボーテ 毛穴落ち防止UVプライマー」。紫外線対策から毛穴ケアまでこの1本で叶う、頼れる味方です。

1,320円(税込)という手に取りやすい価格で、2025年10月28日(火)から一部ドラッグストアにて先行販売開始。忙しい朝でも、ひと塗りで毛穴レスな美肌が長時間続く。

自信の持てる素肌を叶える新しい化粧下地、ぜひチェックしてみて♡