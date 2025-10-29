【茨城県】「登山やハイキングの後に…」意外と穴場な「筑波山温泉」の魅力とは？ 都心から小旅行にも最適
筑波山温泉は、茨城県つくば市にあり、その名の通り、西の富士山と並び称される関東の名峰「筑波山」の中腹に湧く温泉地です。古くから霊峰として信仰を集めてきた筑波山の自然に囲まれ、落ち着いた雰囲気の中で温泉を楽しめます。
泉質はアルカリ性単純温泉で、肌触りが柔らかいことから、「美肌の湯」としても人気を集めています。
また、筑波山神社や、男体山・女体山への登山やハイキングの基地としても最適です。ケーブルカーやロープウェイを利用すれば、気軽に山頂へアクセスし、絶景を満喫することもできます。
▼登山やハイキングとセットで
「関東の名峰『筑波山』の麓に位置し、登山やハイキングの後に温泉で汗を流すことができるから」（60代男性／広島県）」
「筑波山でハイキングした後に入る温泉は最高です」（30代女性／茨城県）」
▼美肌の湯である
「筑波温泉の湯は、アルカリ性単純泉で、やわらかく肌触りが良いのが特徴です。美肌の湯として知られており、肌がつるつるになると評判なのでオススメです」（20代男性／茨城県）」
▼穴場感がありのんびり過ごせる
「都心からアクセスしやすい立地ながら、喧騒（けんそう）を離れてのんびり過ごせる環境が整っており、リフレッシュしたい人にぴったりの場所です」（30代男性／静岡県）」
▼電車・バス
TX（つくばエクスプレス）を利用する場合、秋葉原駅から快速に乗車し、終点のつくば駅（つくばセンター）まで最速45分で到着。その後、つくばセンターから筑波山神社入口行きのシャトルバスに乗り換え、約36分で目的地に到着します。
※乗り換え時間を含めず、最短で約1時間21分でアクセス可能
▼高速バス
東京駅八重洲南口から高速バス「つくば号」に乗車し、約65分でつくばセンターへ。そこからシャトルバスに乗り換え、約36分で筑波山神社入口に到着します。
▼車でのアクセス
常磐自動車道などを利用すれば、都心から筑波山温泉周辺まで約1時間30分〜1時間40分で到着します（渋滞がない場合）。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
「筑波山温泉」周辺には何がある？筑波山温泉の最大の魅力は、その立地から生まれる絶景です。多くの宿や日帰り温泉の露天風呂からは、関東平野、天候が良ければ富士山や東京スカイツリーまで一望できます。
