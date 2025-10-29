「一瞬どーなってるのかと思った」原嘉孝、プライベート旅行ショットに菊池風磨も反応！「首大丈夫？」
timeleszの原嘉孝さんは10月27日、自身のInstagramを更新。プライベート旅行の様子を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】菊池風磨も反応した原嘉孝のプライベート旅行ショット
同じくtimeleszの菊池風磨さんからは「まって、これはバカおもろい。トランプのジョーカーにしか見えないのですけども」とコメントが。また、ファンからは「一瞬どーなってるのかと思った」「すんごい角度」「どうしたらこんなに面白いカットが撮れるのか」「首大丈夫？」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】菊池風磨も反応した原嘉孝のプライベート旅行ショット
「トランプのジョーカーにしか見えないのですけども」原さんは「知り合いと金沢に弾丸旅行ってきた」とつづり、12枚の写真を投稿。自身のソロショットやおいしそうな料理などを載せています。1枚目では、片足を上げて白目をむく独特なポーズを披露。この写真が話題となっています。
札幌への「急遽弾丸ひとり旅」の様子も！13日の投稿では、北海道札幌市への「急遽弾丸ひとり旅」の様子を写真で公開した原さん。ファンからは「フッ軽凄！」「写真の撮り方独特なのが、なんかクセになるんだよね」といった反響が寄せられました。どんな旅行になったのか気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)