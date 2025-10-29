人気スマートフォンゲーム「ドラゴンクエストウォーク」の関連イベント「秋祭り」が、３１日から１１月３日まで仙台駅前商店街で開かれる。

期間中は通りにゲーム音楽を流し、モンスターの立像を設置。スタンプラリーといったプレーヤー以外も楽しめる仕掛けも多く、街中がドラクエ一色に染まりそうだ。

配信元のスクウェア・エニックスが主催し、１１月１、２日に七北田公園（仙台市泉区）などで開かれるウォーキングイベント「ドラゴンクエストウォーキング」に合わせた企画。市と６商店街の６０店舗以上が協力する。

期間中、各商店街にゲームに登場するキャラクターの立像を１体ずつ設置。公式ショップやモンスターをイメージした自販機もお目見えする。ゲーム音楽は商店街だけでなく、市地下鉄南北線の泉中央駅でも流す。

協力店舗では、それぞれの商店街の名称が入ったステッカー（計６種類）を買い物客らに配布。従業員に呪文「パルプンテ」と唱えながらスマホの画面を提示すると割引などが受けられるユニークなプレーヤー向けの特典もある。

市内では近年、ゲームをテーマにした大規模イベントが相次いで開かれている。７４億円の経済効果があったと推定される昨年の「ポケモンＧＯフェスト」に続き、今年９月２０、２１日には「ピクミンブルームジャーニー」が開催され、県内外から多くのファンが訪れた。

市観光戦略課の日下和彦課長は「ゲームにはコアなファンが多く、今回も地域経済にとっていい影響が期待できる」と説明。「プレーヤーではない人も楽しめるイベントになるように準備したい」と話している。