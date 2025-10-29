お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」のナダル（40）が28日深夜に放送されたテレビ朝日「クロナダル」（月曜深夜1・58）に出演。SNSに対する思いを語った。

今回は「芸人の楽屋トークを定点観察！普段聞けない裏話をこっそり暴露！」と題して放送された。チョコレートプラネットの松尾駿がYouTube動画でアインシュタイン・稲田直樹のSNS乗っ取り被害を語る中で「素人はSNSをやるな」という発言をして炎上したことについて話題となり、ナダルは「気持ちは分からんでもないというか。いうたら仲間を守りたい発言じゃないですか。こっちはめっちゃ分かる」と伝えた。

続けて「僕はでも、正直な話を言うと芸人もSNSやめたらええやんって思ってる」と明かした。その理由は「面倒くさいなって。正直。何でこんなタダでいろいろ情報出して、いろいろプライベート出して見せて、みんな喜ばしたろうと思ってやったってんのに…こんなん言ってくるヤツおんのやったら、やる意味ない」とした。

また「それをボロクソ言って治安の悪い場所になるんやったら、必要ないもの。これのせいでどんどん世界が狭まってる。悪のツールでしかない」と本音を吐き出した。それでも、自身がSNSをしているワケは「たまに案件が来るからやってるだけ」と正直に明かし、共演者たちを驚かせた。