笑って済ませちゃう? バイク乗り「思い出エピソード」 第105回 【漫画】バイクを買ったのに、すぐにこんなことになるなんて……
バイク乗りになると思いがけない体験をすることもしばしば。マイナビニュース会員のライダーから寄せられた「思い出のエピソード」をもとに、クスッと笑えるマンガを添えて解説します。
「買ってすぐに故障したことがある」(女性／39歳)
買ったバイクがすぐに壊れてしまったことはないでしょうか? 中には不良品を売りっぱなしという悪質な店もあるようですが、ほとんどのバイク屋さんは不具合がでた場合は面倒を見てくれるはずです。
とはいえ、中古車を買う場合は新車並みのサポートは受けられず、格安車両は納車前の整備をしていない“現状販売”のケースもあります。旧車などは丁寧に扱わないと壊れることもあるので注意してくださいね。
調査時期: 2025年2月17日
調査対象: マイナビニュース会員
調査数: 504人
調査方法: インターネットログイン式アンケート
ツハラ☆リョウ デザイン業に従事する「便利屋」。ライフワークは「手段を問わず人を笑わせること」。 この著者の記事一覧はこちら
