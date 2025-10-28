ディオール（DIOR）」が、ブランドを象徴する香りや場所に着想したキャンドルコレクション「ラ コレクシオン プリヴェ キャンドル」（全10種うち新2種、各250g 2万240円）をリニューアルし、新たな香りを発売する。一部アイテムを除き、10月28日から公式オンラインブティック、ハウス オブ ディオール ビューティー 丸の内、そごう横浜で、10月29日から伊勢丹新宿店、西武池袋本店、大丸心斎橋店で先行販売。10月31日から全国の取り扱い店舗で順次展開する。

リニューアルでは、コレクションの象徴である“ガドルーン”装飾を光沢のあるブラックガラスの容器で再解釈。ホワイトのラベルを組み合わせ、モダンかつエレガントな印象に仕上げた。キャンドルを飾るベースには、ディオールのアイコニックなパターンを取り入れた「クチュール ベース」（全5種、7920〜1万1660円）が登場。キャンバス地とレザー素材から、香りの印象に合わせて選ぶことができる。

香りは、日差しを感じるような「フィグ メディテラネ」、みずみずしいフローラルの「ジャルダン ド オランジェ」、落ち着いたウッディノートの「ウード シュプレーム」、甘く上品なアンバーとフローラルの「アンブル ニュイ」、アンバーとスパイスが織りなす「30 モンテーニュ」、洗練されたウッドとバニラの「サントノレ」、マリンノートが香る「エデン ロック」、金木犀を思わせる「テ オスマンサス」の既存の香りに加え、新たに、爽やかな風が吹く庭園を散策するようなウッディフローラルの「ミリー ラ フォレ」と、クリスチャン・ディオールの愛した隠れ家に着想したローズの香りの「シャトー ラ コル ノワール」をラインナップ。なお、アンブル ニュイ、30 モンテーニュ、サントノレ、エデン ロック、テ オスマンサスは12月上旬の発売を予定している。

リニューアルにあわせ、アンブル ニュイ、30 モンテーニュ、テ オスマンサスの3種をミニチュア サイズで収めた「ラ コレクシオン プリヴェ クリスチャン ディオール キャンドル コレクション」（3万7180円）が登場。そのほか、ウィックトリマー（8140円）やスナッファー（8140円）、蓋（8140円）などのアクセサリーもラインナップし、キャンドルを灯す所作そのものがクチュールの一部となるような体験を提案する。

