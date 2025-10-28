ディオールが「ラ コレクシオン プリヴェ キャンドル」を刷新 ムッシュ・ディオールの隠れ家に着想した香りが仲間入り
リニューアルでは、コレクションの象徴である“ガドルーン”装飾を光沢のあるブラックガラスの容器で再解釈。ホワイトのラベルを組み合わせ、モダンかつエレガントな印象に仕上げた。キャンドルを飾るベースには、ディオールのアイコニックなパターンを取り入れた「クチュール ベース」（全5種、7920〜1万1660円）が登場。キャンバス地とレザー素材から、香りの印象に合わせて選ぶことができる。
香りは、日差しを感じるような「フィグ メディテラネ」、みずみずしいフローラルの「ジャルダン ド オランジェ」、落ち着いたウッディノートの「ウード シュプレーム」、甘く上品なアンバーとフローラルの「アンブル ニュイ」、アンバーとスパイスが織りなす「30 モンテーニュ」、洗練されたウッドとバニラの「サントノレ」、マリンノートが香る「エデン ロック」、金木犀を思わせる「テ オスマンサス」の既存の香りに加え、新たに、爽やかな風が吹く庭園を散策するようなウッディフローラルの「ミリー ラ フォレ」と、クリスチャン・ディオールの愛した隠れ家に着想したローズの香りの「シャトー ラ コル ノワール」をラインナップ。なお、アンブル ニュイ、30 モンテーニュ、サントノレ、エデン ロック、テ オスマンサスは12月上旬の発売を予定している。
リニューアルにあわせ、アンブル ニュイ、30 モンテーニュ、テ オスマンサスの3種をミニチュア サイズで収めた「ラ コレクシオン プリヴェ クリスチャン ディオール キャンドル コレクション」（3万7180円）が登場。そのほか、ウィックトリマー（8140円）やスナッファー（8140円）、蓋（8140円）などのアクセサリーもラインナップし、キャンドルを灯す所作そのものがクチュールの一部となるような体験を提案する。
◾️ディオール：公式オンラインストア