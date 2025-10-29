（ＣＮＮ）南米ブラジルのリオデジャネイロで２８日、当局による組織犯罪の大規模な摘発が行われ、少なくとも６４人が死亡した。治安当局者がＣＮＮブラジルに明らかにした。死者には警官４人が含まれているという。

ＣＮＮブラジルが入手した映像には、摘発現場で複数の火災が発生している様子が映っており、銃声も聞こえる。

リオデジャネイロ州政府は犯罪組織コマンド・べルメーリョ（ＣＶ）の支配エリア拡大を阻止することを目的とした作戦を開始したことをＸ（旧ツイッター）で明らかにした。作戦は１年あまり続いており、軍や警察から人員２５００人以上が投入されているという。

警察によると、今回の摘発で少なくとも８１人を拘束した。

同州のクラウディオ・カストロ知事は、作戦はまだ進行中であるため、死者数は増える可能性があると記者団に語った。当局がＳＮＳで明らかにしたところによると、摘発でライフル銃４２丁を押収した。

州政府によると、犯罪組織のメンバーはドローン（無人機）を使って警察に反撃してきたという。州政府がＸで公開した映像には、ドローンから飛翔（ひしょう）体が発射されているところとみられる様子が映っている。

カストロ氏は摘発について「我々が直面している問題の深刻さを示している」と指摘した。また、犯罪に対して厳しい姿勢を取っている米国や中南米の首脳らがよく使用する「麻薬テロ」という言葉も用いて、既に問題が一般的な犯罪に関するものではなくなっているとの見方を示した。