竹内涼真×町田啓太『10DANCE』12.18配信へ！ 土居志央梨＆石井杏奈の出演も決定
竹内涼真と町田啓太がダブル主演するNetflix映画『10DANCE』が、12月18日から配信されることが決まった。竹内、町田それぞれのダンスパートナー役を演じる追加キャストとして、土居志央梨と石井杏奈の出演も発表された。
【写真】町田啓太＆石井杏奈ペアのダンスシーンも！
本作は、男性2人のダンスに懸ける情熱と闘志、苦悩、嫉妬、愛を描き、競技ダンス漫画の先駆け的作品として人気を博すだけでなく「このBLがやばい！2019」を受賞した井上佐藤による同名漫画を実写化。
ダブル主演の竹内涼真と町田啓太は、8年ぶりの共演。今作がNetflix作品初参加となる竹内は、ラテンダンス日本チャンピオンで世界に通用する実力を持ちながらも、ある理由から国内の大会にこだわる主人公・鈴木信也を演じ、社交ダンスに初挑戦した。
一方、町田が演じるのは、もう一人の主人公・杉木信也。スタンダード（ボールルームダンス）日本チャンピオンで世界2位の記録を持ち、竹内の演じる鈴木信也を〈10ダンス〉の世界に誘う役どころを堂々と演じた。
監督を務めるのは、『るろうに剣心』シリーズ、『レジェンド＆バタフライ』の大友啓史。「肉体も精神も極限まで追い詰められる、実はゴージャスなトライアスロン」と言われる〈10ダンス〉の世界を、ダイナミックかつ繊細に映し出す。
竹内演じる鈴木信也、町田演じる杉木信也の“二人の信也”のそれぞれのダンスパートナー役には、土居志央梨と矢上房子。土居は、長いバレエ経験を生かした表現力で、ガラリとイメージの異なる情熱的なダンサー・田嶋アキ役。一方、『ガールズ・ステップ』や『チア☆ダン』など映画やドラマでもダンスを披露した石井は、冷静で気品のあるダンサー・矢上房子を演じる。
本作は“二人の信也”の物語が軸になっているが、パートナーとして彼らを支えながら共に〈10ダンス〉の頂点を目指すストーリーのため、彼女たち自身も常にプレッシャーと闘う役どころ。土居と石井は、他ジャンルのダンス経験を生かしつつ、社交ダンス未経験という立場から、一から過酷なダンスレッスンを乗り越え、美しくも力強く、そして妖艶に踊り演じている。
あわせて、四人のダンスに懸ける情熱と闘志がほとばしる場面カットも公開。ラテン部門の日本チャンピオン・鈴木信也（竹内）のパートナー役として、かつてはクラシックバレエでプロの道も目指していたほどの実力を持つ土居の、思わず目を見張るほどの見事な開脚と、スタンダード部門の日本チャンピオンにして世界2位であり、「帝王」の異名をとる杉木信也（町田）のパートナー役として、堂々たる貫禄をも感じさせる、プロダンサーとしての活躍も記憶に新しい石井の姿が映し出されている。
彼らの活躍を追うダンス業界誌の編集者役で、浜田信也、前田旺志郎も出演する。
Netflix映画『10DANCE』は、Netflixにて12月18日より世界独占配信。
