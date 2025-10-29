巨人は２９日、来季のコーチングスタッフを発表した。

今季はリーグ３位に終わり、来季の２年ぶり優勝と１４年ぶり日本一に向け、目玉人事は１軍のヘッドコーチを置かない３チーフ制。オフェンス、ディフェンス、バッテリーの３部門にチーフコーチを置き、各部門のコーチと連係する。

発表された新たな陣容は以下の通り。ファームではジャイアンツアカデミーコーチの西村健太朗氏、大田泰示氏、日本ハムで今季限りで現役引退したＯＢの若林晃弘氏、ファームディレクターを務めた会田有志氏が入閣する。

【１軍】

（監督）阿部慎之助

（オフェンスチーフ）橋上秀樹

（打撃）ゼラス・ウィーラー

（バッテリーチーフ）村田善則

（バッテリー）実松一成

（投手）杉内俊哉チーフ、内海哲也

（ディフェンスチーフ）川相昌弘

（内野守備兼走塁）吉川大幾

（外野守備兼走塁）亀井善行

【２軍】

（監督）未定

（投手）山口鉄也チーフ、大竹寛

（オフェンス）金城龍彦

（打撃）大田泰示

（内野守備兼走塁）脇谷亮太

（外野守備走塁）鈴木尚広

【３軍】

（監督）会田有志

（投手）野上亮磨チーフ、西村健太朗

（オフェンス）橋本到

（内野守備兼走塁）若林晃弘

（外野守備兼走塁）立岡宗一郎

【軍未定】

（バッテリー）市川友也

【巡回】

（投手）久保康生

（打撃）矢野謙次

※２軍監督とファームバッテリーコーチ１人は決まり次第発表

シーズン終了後、巨人は１４日に二岡智宏１軍ヘッド兼打撃チーフコーチと駒田徳広３軍監督、２８日に桑田真澄２軍監督と加藤健２軍バッテリーコーチの退団が発表されていた。

また、今季１軍で内野守備走塁コーチを務めた古城茂幸氏と同外野守備兼走塁コーチを務めた松本哲也氏は退任してユニホームを脱ぎ、球団職員、スタッフとして何らかのポストを提示される見込みとなっている。