【巨人】新体制はヘッド置かず３チーフ制 再建へ大改革 ファームに大田泰示氏、若林晃弘氏らが入閣…来季コーチングスタッフ発表
巨人は２９日、来季のコーチングスタッフを発表した。
今季はリーグ３位に終わり、来季の２年ぶり優勝と１４年ぶり日本一に向け、目玉人事は１軍のヘッドコーチを置かない３チーフ制。オフェンス、ディフェンス、バッテリーの３部門にチーフコーチを置き、各部門のコーチと連係する。
発表された新たな陣容は以下の通り。ファームではジャイアンツアカデミーコーチの西村健太朗氏、大田泰示氏、日本ハムで今季限りで現役引退したＯＢの若林晃弘氏、ファームディレクターを務めた会田有志氏が入閣する。
【１軍】
（監督）阿部慎之助
（オフェンスチーフ）橋上秀樹
（打撃）ゼラス・ウィーラー
（バッテリーチーフ）村田善則
（バッテリー）実松一成
（投手）杉内俊哉チーフ、内海哲也
（ディフェンスチーフ）川相昌弘
（内野守備兼走塁）吉川大幾
（外野守備兼走塁）亀井善行
【２軍】
（監督）未定
（投手）山口鉄也チーフ、大竹寛
（オフェンス）金城龍彦
（打撃）大田泰示
（内野守備兼走塁）脇谷亮太
（外野守備走塁）鈴木尚広
【３軍】
（監督）会田有志
（投手）野上亮磨チーフ、西村健太朗
（オフェンス）橋本到
（内野守備兼走塁）若林晃弘
（外野守備兼走塁）立岡宗一郎
【軍未定】
（バッテリー）市川友也
【巡回】
（投手）久保康生
（打撃）矢野謙次
※２軍監督とファームバッテリーコーチ１人は決まり次第発表
シーズン終了後、巨人は１４日に二岡智宏１軍ヘッド兼打撃チーフコーチと駒田徳広３軍監督、２８日に桑田真澄２軍監督と加藤健２軍バッテリーコーチの退団が発表されていた。
また、今季１軍で内野守備走塁コーチを務めた古城茂幸氏と同外野守備兼走塁コーチを務めた松本哲也氏は退任してユニホームを脱ぎ、球団職員、スタッフとして何らかのポストを提示される見込みとなっている。