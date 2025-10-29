MLB公式SNSが脚光

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が同僚から受けたまさかのリアクションに反響が広がった。お馴染みのキケポーズ後に広がった光景に、ネット上では「今までで最高の動画」「可愛すぎる」と熱視線が注がれた。

ベンチの反応に、大谷も戸惑っていた。25日（日本時間26日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦、大谷は8回に右前打で出塁すると、塁上でキケポーズ。これにベンチは気づかず無反応だった。3度繰り返しようやく気づかれ、ベンチもキケポーズで反応して見せた。

MLB公式Xとインスタグラムは「ショウヘイ・オオタニにとって、3度目の正直だ」と文面につづり、実際の映像を公開。動画内には「誰もショウヘイに注目していない」「これでショウヘイはハッピー」とも記されたコミカルな場面が反響を呼び、米ファンから様々な声が届けられていた。

「今までで最高の動画」

「だから彼が大好きなんだ!!!」

「めちゃくちゃ緊迫した状況でも、彼は自分らしくいるだけ」

「オオタニは面白い奴だ！」

「彼の心は子供のまま。7億ドルの価値がある子供だ」

「『ねえ、ねえ、ヒットを打ったよ』って言ってるみたい」

「か、可愛すぎる」

「はあ。彼は本当に愛らしいわ」

「ハハハハハ なんて男だ」

1日の休みを挟んでドジャースタジアムで行われた27日（同28日）の第3戦は延長18回の死闘に。ドジャースがフリーマンの劇的サヨナラ弾で6-5で勝利した。大谷は2本塁打を含む4打数4安打5四球と大爆発。プレーオフ史上最多となる1試合9出塁の偉業を達成した。



（THE ANSWER編集部）