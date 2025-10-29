中国が西海（ソヘ、黄海）の韓中暫定措置水域（PMZ）に無断で構造物を設置して緊張が高まっているが、先月、両国がこの構造物をめぐって対峙していた事実が明らかになった。これに先立ち2月にも中国海警が構造物の点検に出た韓国船を威嚇していたが、これと同様の状況が7カ月後に再び繰り返されたことになる。

米国のシンクタンク「戦略国際問題研究所（CSIS）」は27日（現地時間）に発刊した報告書「暫定措置水域での韓中対峙」で、「9月末、PMZをめぐって韓中間の緊張が再び高まった」と明らかにした。韓国と中国は2000年に漁業協定を締結し、西海で両国の排他的経済水域（EEZ）が重なる海域をPMZに設定し、共同管理することで合意した。PMZ内では、漁業以外の施設物の設置や資源開発などは禁止されているが、2018年以降、中国は「養殖施設」という名目で構造物を設置し、論争を引き起こしてきた。

CSISが海洋情報会社「スターボード海洋情報」の自動識別システム（AIS）データを分析したところによると、9月24日、海洋水産部傘下の韓国海洋科学技術院の海洋調査船「オンヌリ号」が西海の暫定措置水域に進入した。すると約6時間後、中国海警の警備艇1隻がオンヌリ号に接近し、その後、青島地域を出港した中国海警の艦艇2隻も追加投入された。これに対し、韓国海洋警察側もオンヌリ号を支援するため、同海域に警備艇を急派した。

翌25日、オンヌリ号と韓国海洋警察の警備艇は、中国が暫定措置水域に設置した構造物「深藍1号」と「深藍2号」に接近した。オンヌリ号が施設の点検に乗り出すと、中国海警艦艇2隻がオンヌリ号を包囲した。オンヌリ号と韓国海警の警備艇は、構造物を通過して帰航する間、およそ15時間にわたり中国艦艇2隻の追跡を受けたという。中国艦艇2隻は、韓国船舶がPMZを離れてからようやく追跡を中止した。CSISは「両国の船舶がときには3キロ（1．7海里）まで接近した」と述べた。

CSISは「今回の事件は、中国が紛争海域に一方的に設置した構造物の周辺で存在感を誇示し、監視活動を継続するパターンを示している」とし「今年2月に発生した対峙状況と類似しているように見える」と指摘した。今年2月にも、中国はオンヌリ号がPMZの構造物を調査するため接近すると、大型艦艇2隻とゴムボート3隻を動員して調査を妨害した経緯がある。

CSISは「中国がPMZ内で韓国船舶の航行を制限しようとする試みは、EEZ内でのすべての外国船舶に航行の自由を保障する『国連海洋法条約（UNCLOS）』に明白に違反している」と指摘した。さらに「中国のこのような試みは、南シナ海などで紛争海域の統制権を強化するために用いてきた“グレーゾーン戦略”と似ている」と分析した。グレーゾーン戦略とは、国家がその意図を明確に示さず、段階的な手法を用いて安全保障上の目標を達成しようとする戦略だ。

これに関連して韓国外交部当局者は同日、「中国側による同調機動（相手の動きに合わせて同じタイミングで戦術的動きを行うこと）はあったが、直接的な妨害はなく、こちら側の調査船は調査活動を正常に完了したと承知している」とし「こちらの海洋警察も中国側の調査船を発見した際には同様に対応していると承知している」と述べた。