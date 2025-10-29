2025年度後期（大阪制作）NHK連続テレビ小説『ばけばけ』に出演している池谷のぶえのインタビューコメントが公開された。

参考：小日向文世「頑張っている姿が愛らしい」 『ばけばけ』勘右衛門役への愛着を明かす

朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルにした物語。外国人の夫、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代者として語り紡いだ夫婦の姿が描かれる。主人公・松野トキを連続テレビ小説初出演となる髙石あかり、トキの夫ヘブン役をトミー・バストウが演じる。

池谷が演じるのは、花田旅館の女将・花田ツル。脚本のふじきみつ彦と旧知の仲だという池谷は、「ふじきさんが『ばけばけ』を書くとニュースで知って、楽しい作品になりそうだなと思っていました」と明かす。さらに「小泉八雲さんのことも、劇団イキウメの舞台『奇ッ怪 小泉八雲から聞いた話』を観て気になっていたので、気になるふたつが合体する面白そうな朝ドラだと思っていたところにお話をいただき、うれしくて作品に関われることにとてもワクワクいたしました」と語った。

花田旅館を平太（生瀬勝久）と共に切り盛りするツルは、主人公・トキ（髙石あかり）にとって家族のような存在でもある。池谷は「おトキちゃんに対しては、まるで自分の子供のような気持ちもあるんだろうなあという気がします。家族には言えないことを言えたり、頼めないことをお願いできるような、家族とは違う手助けを求められる存在でしょうね」と役柄への思いを述べた。

撮影現場については、「大阪局にお世話になるのは初めてですが、なぜか『おかえりなさい』という雰囲気がある温かい現場です」と振り返る。トキ役の髙石に「凛としていながら、とても柔らかく自然体でその空間にいらっしゃいます。まだお若いのにすばらしいですよね」と印象を語り、夫婦役の生瀬とは「リスペクトと信頼があるので、お芝居については何ひとつ相談していません（笑）」と明かす。

さらに、物語の鍵を握るヘブン（トミー・バストウ）との関係については、「初めは『ちょっと困りますよ、異人さん』という感じですが、次第に平太さんよりは受け入れるようになっていきます。もしかしたらおトキちゃんとヘブン先生の関係に何か予感めいたものを感じているのかもしれないですね」と語った。

印象に残ったシーンとして、「おトキちゃんとおフミさんがシジミを売りに来るシーン」を挙げ、「むき身を買うよ～！という気持ちになりました。ちっちゃいシジミをこんなにむくのは、そりゃ大変だ！と思うほど、すごい量のむき身だったんです（笑）」と撮影を振り返った。

最後に、「『ばけばけ』というタイトルには怖いイメージもあるかもしれませんが、そんなことはありません。日常を大切に紡いでいる脚本がとてもすてきで、温かく、いいひとときになるんじゃないかと思っております」と視聴者にメッセージを送った。

●池谷のぶえ（花田ツル役）コメント脚本家のふじきさんとは昔からの知り合いで、面白い舞台作品をよく拝見していたので、『ばけばけ』を書かれるとニュースで知って、楽しい作品になりそうだなと思っていました。小泉八雲さんのことも、イキウメ（劇団）の舞台『奇ッ怪 小泉八雲から聞いた話』を観劇して気になっていたので、気になるふたつが合体する面白そうな朝ドラだと思っていたところにお話をいただきうれしくて、作品に関われることにとてもワクワクいたしました。これまでに出演した朝ドラ（『瞳』『ひよっこ』『半分、青い。』）はどれも東京のNHK制作だったので大阪局にお世話になるのは初めてですが、なぜか「おかえりなさい」という雰囲気がある温かい現場です。

ツルはおトキちゃんがシジミを売りに来る花田旅館の女将です。おトキちゃんに対しては、まるで自分の子供のような気持ちもあるんだろうなあという気がします。おトキちゃんにとって家族には言えないことを言えたり、頼めないことをお願いできるような、家族とは違う手助けを求められる存在でしょうね。私自身も祖母の家に行くと親に対するのとはまた違った甘え方ができたような気がするので、トキにとってのツルもそういう感じではないかと思います。

トキ役の髙石あかりさんとははじめましてです。凛としていながら、とても柔らかく自然体でその空間にいらっしゃいます。まだお若いのにすばらしいですよね。

平太役の生瀬さんとは何度もご一緒していて、リスペクトと信頼があるので、お芝居については何ひとつ相談していません（笑）。ツルと平太に楽しいことを求めていただいている空気感をたぶん生瀬さんも感じてらっしゃるはずなので、コミカルなことは積極的にやるようにしています。

ツルはヘブン先生とのシーンも割と多い役です。初めは「ちょっと困りますよ、異人さん」という感じですが、次第に積極的にまでは行かずとも、平太さんよりは受け入れるようになっていきます。もしかしたらおトキちゃんとヘブン先生の関係に何か予感めいたものを感じているのかもしれないですね。

ヘブン役のトミーさんは「こういう感情だったらこうした方がいいんじゃないか？」などと、積極的にご相談されている印象です。「ここはヘブンが靴のまま上がった方が面白いんじゃないか」と提案されたり、ユーモアあるアイデアも持ってらっしゃるすてきな方です。

とても印象的で大好きなのが、おトキちゃんとおフミさんがシジミを売りに来るシーンです。シジミはむき身と殻つきの2種があってお2人はお高い方のむき身を買ってほしいわけなんですけど、それを見せてくださるふたりの姿がなんとも言えず、「むき身を買うよ～！」という気持ちになりました。ちっちゃいシジミをこんなにむくのは、そりゃ大変だ！と思うほど、すごい量のむき身だったんです（笑）。あのむき身のアップを撮ってほしいぐらいでした。きっと2人で怪談を話しながら、朝までむいていたんでしょうね。

それから、阿佐ヶ谷姉妹さんの蛇と蛙のナレーションもとても好きです。松江で八雲さんが住んでいたお家を見に行ったら、書斎の前のお池でカエルがゲコゲコ鳴いていたので「だから蛙がナレーションなんだ！」と納得しました。お庭にはちゃんと蛇もいるらしいですよ。蛙と蛇が2人の暮らしをずっと見守っていたんだなと思いました。

おトキちゃんとヘブン先生の人生が軸ですが、その周りで生きていた人たちの人生もほんわかと温かく描かれ、やさしい作品になっています。『ばけばけ』というタイトルには怖いイメージもあるかもしれませんが、そんなことはありません。ふじきさんの脚本の、日常を本当にそのまま大切に大切に紡いでいる感じがとてもすてきなので、ドラマをご覧いただく時間も温かく、いいひとときになるんじゃないかと思っております。ぜひご覧ください。（文＝リアルサウンド編集部）