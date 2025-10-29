「日本に勝利、大番狂わせ」なでしこジャパン撃破でノルウェー指揮官は満足げ「我々にとって厳しい試練だったが…」
ノルウェー女子代表は現地10月28日、スペインで行なわれたなでしこジャパンとの親善試合に２−０で勝利した。
28分、左サイドからドリブルで仕掛けたシグネ・ゴープセットが鋭いシュートを決めて先制。さらに52には、再びゴープセットが強烈なミドルを叩き込み、２点目を奪った。
FIFAランキング８位の日本（ノルウェーは13位）を撃破。ノルウェーサッカー協会は「日本に勝利、大番狂わせ」と題した記事内で、ジェマ・グレインジャー監督のコメントを紹介した。
指揮官はスペインでの合宿を振り返り、「今日の試合は我々にとって厳しい試練だったが、選手たちが団結して戦った姿を誇りに思うし、我々が持っていた守備陣形を見ることができて嬉しい。試合をフィジカル面で支配し、我々にとって正しい方向への一歩だった」とチームを評価した。
また、「今回の合宿は我々にとって重要だった。夏に行なったことを土台にして、チームとして成長し続けていく。日本と対戦できたのは今の我々にとって理想的なタイミングで、この合宿を通じてピッチでしっかり仕事ができた」と手ごたえを示したうえで、「スペインでこれだけ長期間選手たちを集められたのは良かった。ピッチ内外でしっかり働けて、今日は勝利で締めくくれた。選手たちはそれに値する結果だった」と総括した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】なでしこジャパン、ノルウェー相手に強烈シュートで２失点
