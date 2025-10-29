「奇跡起きた!!」Dream Ami、フィギュア開封動画で神引き！ 「強運アミさん」「引きが良すぎる」
歌手のDream Amiさんは10月27日、自身のInstagramを更新。フィギュアの開封動画で“神引き”を披露し、話題となっています。
【動画】Dream Ami、開封動画で「奇跡起きた!!」
ファンからは「やば！！！」「これは激アツ」「強運アミさん」「引きが良すぎる」「シークレット当てるのさすが」などの声が寄せられました。
「シークレット当てるのさすが」Amiさんは「『ズートピア2』開封動画第二弾!!」と説明し、1本の動画を公開。自身が日本語版声優を務める映画『ズートピア2』のフィギュアを開封する様子を見ることができます。衝撃の“神引き”は2つ目。おそるおそる開封して出てきたのは、なんとシークレットレアのキャラクターです。Amiさんは「一応撮っとこっかなー。くらいのテンションで動画撮ってたら...奇跡起きた!! !! !!」と喜びをつづっています。
「自引きの神」と自画自賛9日の投稿でも『ズートピア2』のフィギュア開封動画を公開したAmiさん。「自引きの神」と自画自賛しているように、こちらでは自身が声優を担当したガゼルのフィギュアを引き当てています。今後もAmiさんの強運っぷりに注目です。
(文:堀井 ユウ)