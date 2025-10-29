『スター・ウォーズ』続3部作でカイロ・レン役を演じたアダム・ドライバーが、自身の役の単独映画を企画していたとの事実が明るみになると、シリーズのファンは幻と消えたこの映画を渇望するようになった。企画はルーカスフィルムの承認を経て、脚本執筆まで進んだものの、ディズニーCEOらの「ベン・ソロ（＝カイロ・レン）が生きているとは思えない」との一言で闇に葬られていたというのだ。

これは、“ベン・ソロにはまだやり残したことがあるはず”と未練を抱えたドライバーが発起人となったもので、名匠スティーヴン・ソダーバーグ監督も参画。2021年以降に密かに進められていたこの企画『ザ・ハント・フォー・ベン・ソロ』の存在を秘匿し続けていたことについて、ソダーバーグは「楽しいことではなかった」とSNSで白状。「今まで、秘密にしておく必要があったんです」と加えた。

ファンの間では、この幻の企画を救おうとする有志キャンペーンが一部で行われている。米カリフォルニア州バーバンクのウォルト・ディズニー・スタジオ上空では、「SAVE #THEHUNTFORBENSOLO」と書かれた横断幕広告が登場。出稿したファンは「ファンがどれだけこの映画を求めているかを伝えたい」とコメントした。

さらに、ディズニー本社前の電柱には人探し風の貼り紙が展開されたようだ。カイロ・レン／ベン・ソロの写真と共に「この男を見ませんでしたか？」と尋ねるもので、キャラクターの年齢や身長、体重が掲載されているもの。「最後の目撃は、5年10ヶ月前にエクセゴルにて。“世界の狭間の世界”にいるという噂です。かつてはカイロ・レンとして知られていました」「ベンについての情報や目撃談のある方は、すぐにレイへ連絡してください」とのユーモアが書かれている。「これからもっとチラシを貼れるように頑張ります！」

Two Disney locations in one day ain’t bad. I’ll do my best to put up more flyers in coming days! - Bri | @vividlittlevox (@vividlittlevox)

最後に登場した『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』（2019）以降の世界線は、まず2027年5月28日US公開予定の『スター・ウォーズ／スターファイター』にて描かれる。同作は『スカイウォーカーの夜明け』から5年後が舞台とされるが、おそらく戦闘機パイロットが主体のストーリーになると予想され、カイロ・レンの伝承に触れられるかは不明だ。

より関連しそうなのが、『スカイウォーカーの夜明け』から15年後を描く『ニュー・ジェダイ・オーダー』。レイ（デイジー・リドリー）が主人公になる映画だが、現在は開発が滞っていると見られ、公開予定も不明となっている。

