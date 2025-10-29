ホンダ新型SUV「ホンダゼロ“アルファ”」世界初公開！ ツルツルボディ＆「ASIMO OS」採用で27年発売！ 斬新すぎる「サルーン＆SUV」も合わせてJMS2025で初披露

「サルーン」「SUV」と並ぶ3モデルが勢ぞろい！

ホンダは2025年10月29日、同月30日から11月9日まで東京ビッグサイトで開幕される「ジャパンモビリティショー2025（JMS2025）」において、新世代EV（電気自動車）「Honda 0 α（アルファ）プロトタイプ」を世界初公開しました。

同モデルは、今年1月のCES 2025で披露された「Honda 0 SALOON（サルーン）」「Honda 0 SUV」に続く“第三のゼロシリーズ”として位置づけられるモデルです。

ホンダ「ゼロシリーズ」第3弾モデルとなる「Honda 0 α（アルファ）プロトタイプ」を世界初公開

2026年にグローバル市場への投入を予定しているEV「Honda 0（ゼロ）シリーズ」は、ホンダが掲げる電動化戦略の中核を担う次世代EV群で、「Thin, Light, and Wise.（薄い・軽い・賢い）」を開発思想に据えています。

この考え方は、単なる車両の軽量化にとどまらず、構造・設計・ソフトウェアまでを含めて“本質的に無駄のないクルマづくり”を追求するものです。

シリーズ第3弾となる「Honda 0 αプロトタイプ」は、その思想をより幅広い層に届ける“ゲートウェイモデル”として企画されました。低全高でスリークなプロポーションながらも、SUVらしい力強さと高いロードクリアランスを両立。薄型キャビン構造により、外観のシャープさと広い室内空間をバランスさせています。

前後には「スクリーンフェイス」と呼ばれる発光デザインエリアを配置し、フロントではヘッドライトや充電リッド、発光式のHマークエンブレムなどを一体化。

リアにはU字型のLEDライトを備え、機能と美しさを融合させた造形が印象的です。展示車はグレーメタリックの外装で、静と動を兼ね備えた上質な雰囲気を漂わせています。

インテリアはスモークガラス仕様のため詳細は非公開ですが、薄型バッテリーとコンパクトなモーター配置によって、居住性とパッケージ効率を高めているといいます。量産モデルは2027年に日本およびインド市場からグローバル展開を開始予定です。

一方でシリーズの中核となる「Honda 0 サルーン」は、低重心かつスポーティなフラッグシップセダンとして2026年に北米市場で発売予定。これに先立ち登場する「Honda 0 SUV」は中型クラスのEVとして、広い視界と開放感を追求したデザインを採用しています。

3モデルはいずれも共通思想である“薄く、軽く、賢い”構造を基盤とし、デザイン・パフォーマンス・デジタル体験のすべてを次世代水準へと引き上げています。

また、ゼロシリーズ全車に搭載予定の「ASIMO OS（アシモ・オーエス）」は、ホンダ独自のビークルOSです。かつてのヒューマノイドロボット「ASIMO」に由来する名称で、ロボティクス由来の外界認識技術やAI制御を応用。車両の各システムを統合的に制御し、OTA（Over The Air）によるアップデートで常に進化する“知能を持つクルマ”を実現します。

ホンダはこのゼロシリーズを通じて、自動運転レベル3技術の普及やエネルギーサービスとの連携も推進し、交通事故死者ゼロ・カーボンニュートラル社会の実現を目指します。

JMS2025のホンダブースではこのほか、実物大の「ホンダジェット エリートII」機内モックアップや、実験用ロケット、船外機モデルなど、陸・海・空・宇宙を網羅する展示を展開。ブランドスローガン「The Power of Dreams」を体現する壮大なスケールの内容となっています。