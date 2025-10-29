本場ブロードウェイの舞台を中心に数々の傑作を映画館で楽しめる「松竹ブロードウェイシネマ」が、10月31日から「松竹ブロードウェイシネマ 2025秋」と題した連続上映を開催。トニー賞などを受賞した「エニシング・ゴーズ」「インディセント」「タイタニック」の3作品が上映される。今回、アンバサダーに就任した城田優がそれぞれの作品の魅力、そしてミュージカルへの思いを語った。

−アンバサダーに就任した心境を聞かせてください。

お選びいただき光栄でございます。これまで自分が知らなかった作品やブロードウェイまで行かないと見ることができなかった作品を一足早く見させていただけることはとてもうれしいことで、ご褒美のようなお仕事だなと思います。

−映画館でブロードウェイミュージカルを見ることができることというのはすごくぜいたくな機会ですよね。

もし、ニューヨークに行ってブロードウェイミュージカルを見ようと思うと、手間もお金もかかります。特に円安の世知辛い世の中の今、飛行機代、チケット代など何十万円もかかるので、映画館とでは雲泥の差があります。少しの時間と少しのお金を出せば、高く評価されている本場ブロードウェイの数々の作品を間近で見ることができるというのは、すごくありがたい機会です。こうした試みがどんどん広がっていって、ミュージカルの魅力がより多くの方たちに届けばいいなと思っております。

−それぞれの作品の見どころを教えてください。

「エニシング・ゴーズ」は、とにかくド派手なナンバーがたくさんある、伏線回収型の王道コメディーです。これぞミュージカルという作品なので、明るい気持ちになりたい方にもおすすめです。

「インディセント」は、上質な演劇寄りの音楽劇だと僕は思います。あえて「ミュージカル」にカテゴライズしたくない。もちろんミュージカルなんですよ。歌も歌いますし、音楽もたくさんありますから。ですが、登場人物たちの心情を歌で表現しているというよりは、スパイス的に音楽を使っている印象が強いんです。なので「音楽劇」という印象があります。ユダヤ人迫害の物語なので、ストーリーもテーマもめちゃくちゃ重たいですし、時代背景的にタブーとされていた同性愛なども扱っているのですが、そこにファンタジックな演出があったり、ふんだんにジョークが入っていたりして、少しマイルドに見ることができます。笑いどころもたくさんあって、とても重いテーマを扱っているのに、笑い声がたくさん聞こえる作品です。きっと笑いがないと見るのがしんどくなってしまうと思います。ですが、リアリティーをなくさずに、大事な部分は守りつつ、飽きずに見られるようエンタメとして成立させようと作られた、とても上品で上質な作品でした。ミュージカルはあまり得意ではないという人にも、重いテーマを扱った作品が苦手な人にも見やすくなっていると思います。おすすめです。

「タイタニック」は、モーリー・イェストンの音楽がとても印象的でした。物語は誰もが1度は聞いたことや見たことがあると思いますが、こうしてミュージカル映画として見ることでタイタニック号に乗っている人たちの心と同化して、すてきな旅がスタートするところから人生の終わりまでを感じていただけると思います。物語のラストで、亡くなった人たちが出てきて会話をするシーンがあるのですが、胸が痛くなるやり取りが多く、本当にたくさんの人たちが乗っていらして、事故の犠牲になられたということを改めて感じます。切なくなる作品ですし、見るにはエネルギーがいると思いますが、胸に迫る物語です。華やかなシーンも多いのですが、実は「インディセント」よりも「タイタニック」の方が重いと僕は思います。なので、元気があるときにぜひ見てもらいたいですね。落ち込んでいるときに見るとより落ち込んでしまいますので。

−城田さんご自身は、映画館でミュージカルを見る場合、どんなところに注目して見ているのですか。

（ステージ上で上演されている生の）ミュージカルを見るときは、自分でどこを見るかを選ぶことができます。選択肢がたくさんある中から、自分で見たいように見るのですが、映画館で見るミュージカル映画は、あらかじめディレクションがされている状態のものです。ですので、どこを見ていいのか分からないとか、たくさんの人がステージに立っているからどうしていいか分からないというときにはこれほどありがたいことはない。ただただ画面を見ていれば物語に入り込めますから。もし、「この人の表情も見たい」「この人の姿をもっと追いたい」という気持ちが出てくるようなら、それは劇場に足を運んで、生のミュージカルを見ていただければと思いますが、その入り口として、ディレクションされた状態でただただ楽しめばいいという状態の映画館で見られるミュージカルっていうのは、初心者にとても良いと思います。

−現在、城田さんが出演しているドラマ「推しの殺人」（毎週木曜よる11時59分に読売テレビ・日本テレビ系）が放送中です。ドラマの現場の面白さについても聞かせてください。

映像と舞台は目の前にお客さんがいるかどうかが圧倒的な違いです。舞台では、稽古期間を通してチームの結束力や力が高まって本番を迎えられますが、映像では瞬発力が大事になります。もちろんリハーサルはありますが、どちらかというとそのときに感じているものを一瞬で出して、カットがかかればそこで終わるというのが映像の魅力だと思うので、全く違うものです。現在、放送中の「推しの殺人」はサスペンスですので、含みのある表現も多く、ドロドロした先の分からない物語を楽しんでいただけたらと思います。

そして、1月22日からはドラマとは全く違う、キラキラした華やかな世界を描いた、ミュージカル「PRETTY WOMAN The Musical」に出演します。「エニシング・ゴーズ」に負けないくらいのとびきりのパフォーマンスと歌を楽しんでいただければと思います。きっと全く違った姿を見ていただけるのではないかと思います。

（取材・文・写真／嶋田真己）

「松竹ブロードウェイシネマ 2025秋」は、10月31日から全国で順次公開。