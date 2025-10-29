2026年から日本を皮切りに発売を予定

『ブルドッグ』と呼ばれた『シティターボII』を彷彿させる、実にホンダらしいEV『Super-ONE Prototype（スーパーワン・プロトタイプ）』が登場した。プロトタイプと称しているが、決してデザインスタディではなく、2026年から日本を皮切りにアジア圏やイギリスなどで発売を予定する。

【画像】まるでシティターボIIブルドック！『ホンダ・スーパーワン・コンセプト』とベースのN-ONE e: 全64枚

『Super-ONE』という車名やオーバーフェンダーを装着した外観からも分かるように、『N-ONE』と同じNシリーズの派生系である。既に発売されている軽自動車EVの『N-ONE e:』をベースとしており、日本では登録車規格に対応した。



ホンダ・スーパーワン・プロトタイプ 本田技研工業

軽自動車としての軽量プラットフォームによって軽快でキビキビした走りを実現し、その走りはすでにお披露目されている。7月に英国ウェスト・サセックス州グッドウッドで開催された『グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード』（現地時間7月10〜13日）でのことだ。

そう聞くと、ナイジェル・マンセル氏による1986年型『ウィリアム・ホンダFW11』の姿を思い出す人が多いだろう。FW11が快走した全長1.16マイル（1.856km）のヒルクライムで世界初登場の『スーパーEVコンセプト』が走行しているが、これがスーパーワン・コンセプトのテスト車両だったのだ。

英国現地でもコンセプトに関する技術詳細は公開されていないが、見るからに売る気マンマンで、量産を前提としたしたプロトタイプという雰囲気があった。

プラットフォームは共通でも性格が大きく違う

改めてスーパーワン・コンセプトを見てみよう。

左右に張り出したブリスターフェンダーでワイドトレッド化。クルマの四隅にドッシリした雰囲気がある一方、N-ONE e:ベースによる可愛らしさも感じさせるエクステリアだ。



ホンダ・スーパーワン・プロトタイプ 本田技研工業

インテリアは基本的に意匠はN-ONE e:を踏襲しいるが、シートデザインがスポーティに振っている。

筆者は先日、横浜市街で開催されたN-ONE e:の報道向け公道試乗会に参加したが、ホンダはその際N-VAN e:、N-ONE e:に次ぐEVの登場を予告した。

その上で、N-ONE e:のグランドコンセプトは『e:デイリーパートナー』とし、ターゲットユーザーを40〜50代女性（20代女性含む）と説明していた。

つまり、スーパーワン・コンセプトとN-ONE e:ではクルマの性格がかなり違う。

現時点で分かっているのは、モーター出力を拡大する『BOOSTモード』があること。さらに、あたかも有段変速機を祖立てたエンジンのようにな迫力あるサウンドと鋭いシフトフィーリングを実現しているという。

ただしパドルシフトなどは採用しておらず、アクセル操作によって有段変速機をイメージさせる効果を発揮する。プレリュードで採用したS+シフトの技術が応用されているのではないだろうか。

その走り、できるだけ早い時点で体感してみたいものだ。