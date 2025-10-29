肺活量、骨、心拍数、腎臓機能…年齢とともにジワジワと変化する「環境への対応力」

老いとは、いったい何なのだろうか。

老化はゆっくりと進むため、誕生日や退職などの節目で段階的に訪れるように感じられるかもしれない。しかし、これは誤りだ。老化は生まれた日に始まり、亡くなる日まで続く。

私たちの身体では何が起きているのか。細胞レベルで見ると、老化はどのように進行するのだろうか。

世界的な長寿研究の第一人者、スタンフォード大学長寿研究所所長のローラ・L・カーステンセン博士が、加齢にまつわる神話と誤解を解き明かした『スタンフォード式 人生のよりよき科学』より一部抜粋、再構成してお届けする。

️がんを生むフリーラジカル

基本的に、老化は身体じゅうの細胞で起こる生物学的なプロセスである。多くの科学者は、老化とは、細胞がふだんどおりに働いているうちに少しずつ傷つき、そのダメージが溜まっていくことで起こるものだと考えている。ダメージは細胞分裂でも発生する。細胞が分裂するたびに、何かの間違いが発生する可能性がある。ＤＮＡが破損したり、細胞膜が損傷したりする。この損傷の一部は「フリーラジカル」と呼ばれるものによってもたらされる。

フリーラジカルとは、電子が対になっていないために不安定になっている分子のことで、呼吸など身体がふだんどおり働くときに生成されることがある。足りない電子を補うために、フリーラジカルは近くの細胞から電子を奪う。それによって細胞のＤＮＡが傷つき、細胞の機能不全や、場合によっては突然変異が起こる。

変異が雪だるま式に積み重なると、がんになる。電子が1つ欠けているだけでも、隣接する細胞から電子が次々と奪われ、連鎖反応が生じる恐れがある。私たちの身体は、フリーラジカルに対抗して抗酸化物質を生成する。それは、余分な電子を与えることで不安定な分子を中和したり、連鎖反応を阻止したりする。

人間の身体は限られた抗酸化物質しかつくれないため、抗酸化作用の強い食生活や、ビタミンＡ、Ｃ、Ｅなどの抗酸化物質を多く含むサプリメントが近年は人気になっている。一方で、抗酸化物質を摂取することで効果があるのかどうかは、専門家のあいだでも意見が分かれている。

長生きすればするほど、細胞のダメージも積み重なる。そして、ここがやっかいなのだが、まとまった数の人間が老いるのはきわめて新しい現象なので、のちのち年齢に関連する病気を引き起こす長期的な損傷に抵抗できるような順応が進化の際に選ばれる理由が、いままでなかったことだ（一方、生殖まで生き残れるように適応する時間と理由はたっぷりあった。進化のおかげだ）。

たとえれば、私たちの身体は保証期間が過ぎたあともずっと乗りつづけている車のようなものだ。これほど長くパーツを稼働させてきた世代はほかにないので、エンジンに80年分や90年分の老廃物が溜まったときのパフォーマンスについてはほとんど知られていない。ある意味で、私たちは進化を追い越してしまったのだ。

実際、人間の寿命がはるかに短かったころに生まれた細胞保護機構には、長く生きると逆に負の影響を及ぼすものがあることがわかっている。たとえば、修復しようのないほど損傷した細胞は、死なずに細胞分裂をやめる場合がある。これを細胞の老化という。これは、がんに移行するようなＤＮＡの突然変異を防ぐ仕組みだ。若いうちはよい方向に働く。小児がんのリスクを減らし、子どもをもてる年齢まで生き残れるように後押しする。しかし代償もある。

老化細胞は一生を通して、周囲にタンパク質を分泌して細胞を弱らせ、時間の経過とともにがんにかかりやすくする。タンパク質を分泌する細胞が少々あっても、若いころにはたいした問題にはならないが、歳をとって分泌細胞が増えるとともにがんのリスクが増大する。

しかし、たとえ診断可能な病気がなくても、通常の老化の一環として細胞にはダメージが蓄積する。また、身体の各種プロセスが徐々に低速になり、変化に反応しにくくなる。一つひとつの重要な臓器の変化はわずかでも、臓器のなかで、あるいは複数の臓器にわたって変化が起こるため、体内のバランス（ホメオスタシス）を維持するのが難しくなってくる。

ホメオスタシスとは、環境の変化やストレス因子に身体を適応させる働きをいう。こうした変化は20〜30代から始まり、成人としての生活全体にわたって続く。

️年齢によって変化する体と環境への対応力

時の経過とともに、変化の一部は鏡でも見られるようになる。そのほかは骨で感じるかもしれない。肺活量、安静時の心拍数、神経細胞の情報伝達速度はすべて、比較的早く衰える。肌、血管、筋肉が弾力を失い、しわやたるみの原因になる。骨はもろくなり、背骨は長年のあいだに少しずつ縮む。

ほとんどの人は、80代までに4〜5センチ背が縮んでしまう。腎臓の性能も下がるため、毒素を取り除くのに時間がかかる。心拍数、血圧、酸素消費量、血糖値の制御もどんどん難しくなる。30代半ばから、肺気量は毎年2〜3％ずつ減少する。

また、環境の変化への反応も身体の老化とともにゆっくりになる。たとえば、暗がりに目が慣れるまでの時間、驚いて上がった心拍数が平常に戻るまでの時間、外気温が急に上がったときに気づくまでの時間など。歳をとると暑さを感じにくく、適切な体温調節も難しい。2003年にヨーロッパを襲った猛暑で亡くなった1万4000人以上のほとんどが高齢者だった。さらに、けがや病気、極端な気候などによるダメージの修復にも時間がかかる。

ちょっとした例を挙げよう。筋組織が全体的に減ると、筋肉が日常的に受けるダメージの修復がゆっくりになる。残念ながら、歳を重ねるほどこうした損傷は避けにくくなる。筋肉量が減り、力が弱くなると、転びやすくなる。骨密度が減少すると、転ぶだけで骨折する可能性も大いに高まる。

️老化は急激には来ない

かなりいやな感じに聞こえるだろうか。ただし、これは20代から長期間にわたって着実に進行しているプロセスの一部であって、人生の最後に急にスピードアップするわけではないのは覚えておいてほしい。40歳から50歳のあいだの衰えは、80歳から90歳のあいだの衰えとそれほど変わりない。

通常の老化による変化では、急激な劣化はないのだ。10年ごとの変化は、劇的ではないが目につく。30歳の人ですら、20歳のときのように徹夜できなくなったと語るだろう。ただし、転倒や病気のような生物学的あるいは環境的ストレス要因がなければ、こうした変化によって体の機能がそれほど落ちるわけではない。

健康でさえあれば、60歳台、70歳台、80歳台でも衰弱を感じることはない。精神的、身体的に活発な高齢者にとっては、老化による変化はほぼ無害で、日々の機能にあまり深刻な影響を与えない。違いは、病気、精神的な疲労、あるいは過酷な環境条件で身体のシステムに負荷がかかった場合、高齢者は若い人ほどすばやく回復しないということだ。

【後編を読む】『人生は下り坂ばかりではない…最新研究でわかってきた「年齢とともに向上する能力」』

