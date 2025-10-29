ドジャースが2勝1敗とリードしたワールドシリーズ（WS）は28日（日本時間29日）、ロサンゼルスで第4戦が行われる。両軍の先発メンバが発表され、ブルージェイズは第3戦まで1番を務めていたジョージ・スプリンガー外野手（36）がメンバーから外れた。WSのロースターには引き続きとどまる。

スプリンガーは前日27日（同28日）に行われた第3戦の7回、スイングした際に右脇腹を抑えた。シュナイダー監督らに付き添われてベンチへ下がり、代打が送られた。

第4戦のラインアップは前日2番だったルークスが1番、主砲ゲレロが3番から2番へ上がり、3番にDHでビシェットが入った。4番はバージャー、5番はカークとなっている。試合前に会見したシュナイダー監督はスプリンガーの状態について「体を動かしてスイングしてる。打てるかどうかが出場の鍵になる。今朝も一番乗りで来て、治療と調整を重ねてる。ジョージは何としても出るつもりでいる」と説明。かねて「片脚でもスプリンガーを出す」と話していたが、「こういう舞台のためにプレーしている選手だ。シーズンが終わった時、みんなジョージがどれだけ体を酷使してきたかに驚くと思う。どんな状態でも出られるなら出す」と言い切った。

スプリンガーは今季レギュラシーズンで106試合に出場し、打率.309、32本塁打、84打点。ポストシーズンで打率は.246ながら4本塁打、9打点をマークし、チームの得点源となっていた。