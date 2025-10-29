ティンバーランド×ミスターブラザーズが初コラボ！限定ブーツ＆Tシャツ登場

ティンバーランド（Timberland）が、日本の人気バーバーショップ『ミスター・ブラザーズ・カットクラブ（MR.BROTHERS CUT CLUB）』と初のコラボレーションを実現！クラシカルな理容店カルチャーとアメリカンワークスタイルが融合した、ここでしか手に入らない特別なコレクションが誕生しました。ブーツやTシャツなど、個性とクラフトマンシップが息づく限定アイテムに注目です。

ティンバーランド×ミスターブラザーズが初のコラボを実現

『ミスター・ブラザーズ・カットクラブ』は、2015年に原宿で誕生した人気バーバーショップ。古き良きアメリカンバーバーの精神を現代に再定義し、国内外に9店舗を展開しています。

今回のティンバーランドとの初コラボでは、ブランドの象徴である“6インチ プレミアム ウォータープルーフ ブーツ”を筆頭に、2型の半袖Tシャツと2型のロングスリーブTシャツをラインナップ。

アメリカンカルチャーとモダンなストリート感が見事に融合した仕上がりになっています♡

ドクロやツバメの刻印が光る限定ブーツ＆Tシャツ

コレクションの中でも注目は“オリジナル イエローブーツ”。

日本発のシルバーアクセサリーブランド「マジカル デザイン（MAGICAL DESIGN）」の内山英雄氏が手掛けたドクロやツバメなどのモチーフが、ブーツのアッパーに刻印されています。

アイコニックなデザインにエッジが加わった一足は、まさに大人の遊び心をくすぐる逸品。

さらに、半袖・長袖のTシャツはホワイトとブラックの2色展開で、バックやアーム部分にコラボ限定ロゴをプリント。シンプルながら存在感ある仕上がりです。

販売は東京限定！数量限定のレアアイテムをチェック♪

ティンバーランドとミスターブラザーズ・カットクラブのコラボアイテムは、東京・代官山の『ティンバーランド ブティック トウキョウ』および『葛屋東京』で11月1日（土）より発売開始。

「6インチ プレミアム ウォータープルーフ ブーツ」は各店舗30足限定で、価格は39,600円（税込）。

半袖Tシャツ（8,800円税込）とロングスリーブTシャツ（10,450円税込）は、それぞれ各型50枚ずつの限定生産です。

希少性の高いこのコレクションは、ファッション好きならぜひ手に入れたいアイテムです。

ティンバーランド×ミスターブラザーズの融合が生む新しいカルチャー

今回のティンバーランド×ミスターブラザーズ・カットクラブ コラボは、カルチャーとクラフトマンシップが交差する新たな表現。

ファッションだけでなく、ライフスタイルにも“自分らしさ”をプラスしてくれる特別なラインナップです。限定数での展開だからこそ、早めのチェックがおすすめ。

時代を超えるクラシックとモダンが融合したコラボレーションで、秋冬の装いに個性を添えてみてはいかがでしょうか？