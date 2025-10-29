¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¸÷¤È²»¤ÎÀ¤³¦¡ÖÄ»È©¡ª±Ç²è¤ß¤¿¤¤¡×¤ÎÀ¼¡¡µÈÂôÎ¼Ìõ¤¢¤ê¡©¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤Ï¡Ä
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè23ÏÃ¤¬29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬¾¾¹¾¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ°ìÌë¤¬ÌÀ¤±¤¿¡£Æ´¤ì¤Î¡È¿À¡¹¤Î¹ñ¤Î¼óÅÔ¡É¾¾¹¾¤Ç·Þ¤¨¤ë¸¸ÁÛÅª¤ÊÄ«·Ê¿§¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤Ï´¶Æ°¤ò³Ð¤¨¤ë¡£°ìÊý¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ÏÍ·½÷¤Î¤Ê¤ß¡Ê¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡Ë¤«¤é¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ø¤Î¤ª»È¤¤¤òÍê¤Þ¤ì¡¢½ÉÇñ¤¹¤ë²ÖÅÄÎ¹´Û¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥È¥¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÀ¸³è¤ÎÍÍ»Ò¤ò³À´Ö¸«¤ë¡£¤½¤Îº¢¡¢¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Ï¹¾Æ£ÃÎ»ö¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤«¤é¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤è¤¦½Å°µ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¸÷¤È²»¤ÎÀ¤³¦¤Ë¥Í¥Ã¥È¤âÈ¿±þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤È¶Ó¿¥¤ÎÌõ¤¢¤ê¤ÊÍÍ»Ò¤â³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤Ï¼Ì¿¿¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡ÖËÜÊª¤Î¥µ¥à¥é¥¤¤Ë²ñ¤¨¤¿w¡×¡Ö¤ª¤ª¡¢¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¤Ê¡¡Ä«¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê¹ñ¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¤¤¤¤Ê¡×¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â²»¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿Ä«¥É¥é¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡¡¤µ¤¹¤¬²øÃÌ¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÄ«¥É¥é¡×¡Ö¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦¤À¤Í¡×¡ÖÄ»È©¡ª±Ç²è¤ß¤Æ¤§¤À¡ª¡×¡Ö¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤µ¤ó¼Ì¿¿¤ÇÅÐ¾ì¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÁÛ¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Í¡×¡Ö¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤µ¤óË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö¼Ì¿¿Éú¤»¤¿¡Ä¡×¡Ö¥·¥ã¥í¤ä¤ó¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤¢¤é¡©±Ñ¸ì¤Ç¼ê»æ½ñ¤¤¤¿¤Î¤«¡×¡ÖÀ¸Íñ¤ò°û¤à¡ª¤³¤ó¤É¤Ï¥í¥Ã¥¡¼¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤Ç¤¹¤«w¡×¡Ö»å¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤¬Ãî¤Ë¸«¤¨¤ëw¡×¡Ö²¿¤È¤Ê¤¯¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¡×¡Ö¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¾Ð¡×¡Ö¶Ó¿¥¤µ¤ó´Þ¤ß¤¬w¡×¡Ö¶Ó¿¥ÀèÀ¸¤Î´Ö¤¬ÎÉ¤¤¡×¡Ö¤Ü¤¯¤Û¤·¤Î»Ò¤À¡×¡Ö¶Ó¿¥¤µ¤ó¡¢²¿¤«Ìõ¤¢¤ê¤Ê¤Î¤À¤Ê¡Ä¡×¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤µ¤½¤¦¤¹¤®¤ë¤±¤É¡ÄÊ¹¤¤¤Æ¤¿¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¡ª¤ÇÄù¤á¡ª¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£