高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第5週「ワタシ、ヘブン。マツエ、モ、ヘブン。」の第24回が10月30日に放送予定です。

【写真】ヘブンに避けられる錦織は…

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下10月30日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

しじみ売りに花田旅館を訪れたトキは、主人の平太（生瀬勝久さん）やツル（池谷のぶえさん）、ウメ（野内まるさん）と共に、滞在するヘブン（トミー・バストウさん）と徐々に交流を深めていた。

しかし、ウメの目の腫れがきっかけでヘブンの態度が一変する。



一方、世話役である錦織（吉沢亮さん）はなぜかヘブンに避けられ、中学校での授業内容を話せずにいた。

ある日、困っている錦織を見かけたトキは、ヘブン探しを協力することになる。