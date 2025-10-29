＜発熱ヘルプ⇒助けて後悔！？＞ママ友が体調不良！スポドリやおにぎりを届けたら…？【第1話まんが】

私はマヤです。小1の息子ヨウタが幼稚園生だったころのママ友とは今でも仲が良く、いまだにライングループで話すこともあります。さてある日のこと、そのライングループにあるメッセージが投稿されました。どうやらママ友のトウカちゃんが熱を出してしまったようなのです。心配になった私は、トウカちゃんのヘルプを受けてお手伝いに行くことにしました。こんなときはお互い様。みんなで助け合うためのライングループですよね！



スマホが鳴ったので画面を見てみると、幼稚園の仲良しママ友のライングループが動いたようでした。見ると、以前同じクラスだったココアちゃんのママ・トウカちゃんが投稿した様子です。発熱したらしく、近くに頼れる人のいないトウカちゃんは困っているようでした。



トウカちゃんから頼まれたおつかいは「スポーツドリンクとココアちゃん用のおにぎり」でした。私は息子を連れて買い出しにいきました。ほかにも冷却シートや、ゼリー、カップスープなどを購入し、私からの差し入れとして持っていきました。



幼稚園のママ友ライングループで、トウカちゃんが体調不良で助けを求めているのを知った私。

旦那さんが単身赴任で実家も遠いトウカちゃんのことが心配になり、すぐに個別に連絡をとって必要なものを聞きだしました。

スポーツドリンクやゼリー、おにぎりなどを買ってトウカちゃんの家へ。

少しでも楽になるようにと、あれこれ買い込んで届けました。

トウカちゃんが感謝してくれたので、私も安心です。

早く良くなってくれるといいなと思います。

原案・ママスタ　脚本・motte　　編集・石井弥沙